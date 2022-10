SERRA | Olho Vivo: novo sistema de videomonitoramento será inaugurado nesta quinta (27)

O Olho Vivo, novo sistema de inteligência da Serra, está pronto para ser inaugurado. O mais moderno sistema de videomonitoramento do Espírito Santo conta com novas câmeras de vídeo capazes de reconhecer rostos, placas de carro, e emitir alertas. A solenidade de entrega acontece nesta quinta-feira (27), às 9:30h, no Pró-cidadão em Jacaraípe.

O cerco inteligente de segurança é o primeiro deste tipo no Estado. Segundo o secretário de Defesa Social da Serra, Joel Lyrio. As novas câmeras tem precisão de até 95%.

“Todo nosso parque de câmeras e nossa central de videomonitoramento está sendo reformada. O intuito, além de prevenir furtos, roubos, e outros tipos de crime, é incrementar a nossa coleta de dados e criar uma rede de segurança integrada, compartilhada com outras forças como Polícia Militar, Civil e Federal”, explica.

O evento contará com a presença do prefeito Sérgio Vidigal, o magistrado do município, a Guarda Civil Municipal, o Departamento de Operações de Trânsito, a Defesa Civil municipal e demais forças de segurança como Polícia Militar, Polícia Civil, e Polícia Federal.

Sobre o cerco inteligente

Ao todo serão 160 câmeras inteligentes, que somarão forças aos 36 pontos do cerco eletrônico do Governo do Estado, que está sendo instalado na Serra, e integrado à central de videomonitoramento da Prefeitura.

De acordo com pesquisas e estimativas realizadas pela secretaria de Defesa Social, o novo sistema deve reduzir em até 50% as ocorrências de furto e roubo no município.

Além da modernização do sistema de videomonitoramento, a gestão está empenhando mais de R$ 7 milhões em novos equipamentos.

“Estamos em processo de licitação e aquisição de materiais que vão melhorar nossa atuação e potencializar o nosso efetivo, desde viaturas, equipamentos de proteção e armamento menos letal. Tudo isso somado ao cerco inteligente”, conta o secretário Joel Lyrio.