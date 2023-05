SERRA | Oportunidades de emprego nesta sexta (19) em Boa Vista II

Nesta sexta-feira (19), das 13 às 17 horas, as equipes da Secretaria de Assistência Social da Serra (Semas) estarão em Boa Vista II com a Agência Móvel do Trabalhador. Serão ofertadas mais de 950 oportunidades, em mais uma ação do Sine Serra. Animou? Então separe a Carteira de Trabalho – pode ser a digital, documento pessoal com foto e comprovante de residência e, no horário marcado, é só chegar à Rua Salvador, em frente ao CRAS – CAI.

Durante a ação será possível realizar o cadastro no banco de dados do Sine, ser encaminhado para vagas de emprego conforme o perfil de cada candidato, ter orientação para carteira digital e para Seguro Desemprego.

Ações especiais no Mês do Trabalhador

No Mês do Trabalhador, as equipes do Sine estão com a Agência Móvel do Trabalhador também no Terminal de Laranjeiras, das 9 às 17 horas. Nesta quarta-feira (17), inclusive, foram realizados 307 atendimentos. Na quarta anterior (10), foram 308.

O secretário-adjunto da Semas, Renato Ribeiro, enfatiza a importância da promoção dessas ações. “Levamos oportunidades até os moradores da nossa cidade que, através do trabalho, tenham uma vida com mais dignidade”.

Saiba mais sobre o Sine Serra

Além das ações externas, o atendimento na agência do Sine Serra, localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, segue mantido: de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Não há necessidade de realizar agendamento prévio. Informações pelos telefones: (27) 98182-1257 e 98182-1229.