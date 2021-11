SERRA | Pai confessa que matou o filho a facadas: “esse nunca foi meu objetivo”

Wilson Mottin, pai de Weverson Mottin, de 28 anos, gravou um vídeo na última segunda-feira, 22, confessando que matou o próprio filho a facadas no sábado, 20, no município da Serra, bairro Jardim Tropical.

No vídeo ele relata como aconteceu o ato e que ia se entregar. Segundo o pai, a vítima chegou em casa e começou a agredir a esposa e o enteado.

A esposa de Weverson, no dia do crime, deu uma versão diferente dos fatos aos policiais que atenderam a ocorrência. Ela disse que o filho estava bebendo na casa do pai e começaram a discutir, e que durante a briga Wilson deu facadas no tórax do filho, fugindo em seguida.

O caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP – do município da Serra.

Já a Polícia Civil não confirmou se o acusado já foi preso, mas as diligências estão em andamento.