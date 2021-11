PM garante reforço no policiamento e operação na Grande Jacaraípe para inibir crimes

today1 de novembro de 2021 remove_red_eye73

Após pedido do deputado Bruno Lamas, comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, afirmou que medidas serão tomadas para reduzir roubo de celulares, carteiras e bicicletas, arrombamentos no comércio e o tráfico de drogas na região

Nos próximos dias, a população da Grande Jacaraípe, na Serra – que tem 19 bairros e por onde circulam cerca de 70 mil pessoas por dia – vai ver mudanças no policiamento.

É o que garante o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus. O objetivo é reforçar a sensação de segurança do cidadão que mora ou transita pelo local.



A informação foi repassada ao deputado estadual Bruno Lamas (PSB), que esteve no Quartel do Comando Geral da PM, em Maruípe, Vitória, acompanhado de um comerciante, que é membro atuante da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Obra da Avenida Abido Saadi, para cobrar melhorias na segurança pública da região, que teve um crescimento acelerado do comércio nas últimas décadas.



“Buscamos o diálogo porque a Grande Jacaraípe, na Serra, precisa com urgência de uma ação enérgica da cúpula da segurança do Estado, no que se refere ao combate aos crimes contra o patrimônio (roubo de celulares, carteiras e bicicletas) e arrombamentos ao comércio, que ocorrem normalmente à noite”, declarou o deputado.



Segundo ele, na praia, a presença da polícia é necessária para inibir o uso de drogas, para que “as famílias possam voltar a caminhar com tranquilidade”.



Bruno destacou que alguns pedidos foram feitos ao comandante, que estava acompanhado do titular do 1º Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR), coronel Marcelo Abreu, e do comandante da 14ª Companhia Independente, major Luiz Gustavo Silva Homem, que atua na Grande Jacaraípe.



“Pedimos a ampliação do efetivo, a presença da Polícia Montada (cavalaria) e quadriciclos na orla, a volta da Patrulha da Comunidade e, principalmente, de uma megaoperação para combater o tráfico de drogas”, detalhou o parlamentar.



Caus, por sua vez, ouviu e garantiu que ações firmes serão tomadas em breve. Ele reforçou que o crime contra o patrimônio se combate com patrulhamento de veículos e a pé.

Bruno Lamas e comerciante pedem ao comandante-geral da PM, Douglas Caus, reforço no policiamento de região da Serra que vive onda de assaltos e arrombamentos no comércio local.

Segundo ele, a pé, com até seis duplas, os policiais têm uma visualização muito melhor da Avenida Abido Saadi, se comparado com a viatura, que passa a 40 km/h, e também podem conversar com a comunidade. A medida deverá ser adotada em breve.



“O caminho é: reativarmos o Conselho Interativo, usarmos a cavalaria e mantermos a Patrulha da Comunidade, com o rodízio nos bairros da Serra. Teremos, ainda, um aporte de efetivo em novembro, que irá reforçar o policiamento na região”, explicou o comandante da PM.



O coronel, porém, fez algumas ressalvas. Ele frisou que a cavalaria é usada em operações policiais em toda a Grande Vitória e, por isso, não poderia ficar exclusivamente na região.



“Vamos ver se, nos próximos 30 dias, ela possa ser usada algumas vezes nos bairros em que os crimes contra o patrimônio têm aflorado. E após este prazo, se não tivermos sobressaltos na segurança, ela possa ser empregada com mais regularidade”, explicou.



Sobre a realização de operações policiais para dar “uma faxina” na região, combatendo o tráfico de drogas, Caus não descartou, mas lembrou que é necessário, primeiro, um bom planejamento.



“Uma operação precisa de tempo para ser formulada e prender quem realmente precisa: o médio e o grande traficante. Vamos fazer um planejamento. É preciso mapear os mandados, para saber quem devemos prender”, informou, destacando que essas ações são sigilosas.



Outro aceno do comandante diz respeito à volta da Patrulha da Comunidade, que retornará à Grande Jacaraípe.



VISITA

Não é a primeira vez que Caus fala sobre as ações na Grande Jacaraípe. Em março, ao lado do secretário estadual da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, ele esteve pessoalmente no bairro para uma visita.



O encontro também foi organizado pelo deputado estadual Bruno Lamas, que apresentou um levantamento detalhado dos principais problemas ligados à segurança pública nos bairros e as possíveis soluções para atender aos pedidos. Após a visita, houve reforço no policiamento.



Bruno lembrou que algumas decisões importantes foram tomadas pelo governo, nas últimas semanas, com o intuito de melhorar a segurança, como: a formatura de 401 novos policiais civis; a entrega de 94 novas viaturas, sendo 20 para Serra (12 para o 6º Batalhão da Polícia Militar e outras oito, para 14ª Cia) e a aprovação de um projeto que garante o cofinanciamento aos municípios de escalas extras para os policiais militares.



Segundo ele, é a chamada Indenização Suplementar de Escala Operacional (Iseo), que permitirá que policiais cumpram escalas extras e possam ser remunerados por isso, em parceria com os municípios.



“Trabalhamos, ainda, para reforçar o efetivo das delegacias da Serra, especialmente a de Jacaraípe, e reabrir outras. Também queremos ampliar o número de PMs nas ruas, com o objetivo de reduzir a criminalidade”, frisou.



O que foi pedido pelo deputado Bruno Lamas para diminuir os crimes ao patrimônio na Grande Jacaraípe

– Atuação do Conselho Interativo;

– Ampliação do efetivo de PMs;

– A presença da Polícia Montada (cavalaria) e quadriciclos na orla;

– A volta da Patrulha da Comunidade;

– Uma megaoperação para combater o tráfico de drogas.



A resposta do comandante-geral da PM aos pedidos

– Garantiu o reforço do policiamento em novembro, que ocorrerá em duplas de PMs, ao longo da Avenida Abido Saadi;

– Apoiar a reativação do Conselho Interativo;

– Anunciou a Polícia Montada na orla, mas lembrou que, por atuar em outras operações na Grande Vitória, ela só poderá ser usada, inicialmente, “nos bairros em que os crimes contra o patrimônio têm aflorado”.

– Informou que a Patrulha da Comunidade voltará à Grande Jacaraípe, mas dentro do rodízio previsto para os bairros da Serra;

– Admitiu a necessidade de operações policiais de combate às drogas, mas lembrou que é necessário, primeiro, um bom planejamento.



fontes: Deputado Bruno Lamas e comandante-geral da PM, Douglas Caus

fotos: assessoria parlamentar