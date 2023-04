SERRA | Policial Militar que agrediu auxiliar de limpeza é afastado

today10 de abril de 2023 remove_red_eye73

O auxiliar de limpeza que foi agredido por um policial militar neste sábado, 08, em Jardim Tropical, no município da Serra, poderá ser expulso da corporação.

As imagens gravadas por uma câmera do estabelecimento comercial, mostram a vítima não apresentando nenhuma resistência e mesmo assim é atingido por jatos de spray de pimenta nos olhos, e ainda leva chute e tapa do policial.

De acordo com o capitão Xavier, o rapaz fez o registro da ocorrência. “A vítima prestou uma queixa contra o cabo e foi orientado a seguir para a Corregedoria. Durante a operação será decidido se esse policial será afastado ou mantido. A sanção para ele vai desde a suspensão até a demissão, depende dos fatos a serem apurados”, disse o capitão.

Outro fato que será apurado é o uso do spray de pimenta, que deve obedecer uma distante mínima.

A Polícia Militar, por meio da Corregedoria, informou que o Inquérito Policial Militar (IPM) será instaurado nesta segunda-feira (10), determinando o afastamento cautelar do militar em questão.

Finalizando, o capitão Xavier disse que “a Polícia Militar não coaduna com abusos e nem ações que vão contra os valores da Polícia Militar. A população pode continuar confiando na corporação”.

fonte Folha Vitória