SERRA | Prefeito assina contrato para implantação do plano de cargos, carreiras e remuneração

today24 de outubro de 2022 remove_red_eye72

Na semana em que é comemorado o Dia do Servidor Público, uma excelente notícia! A Prefeitura da Serra assinou nesta segunda-feira (24) um contrato para implantação do plano de cargos, carreiras e remuneração para servidores do município.

O contrato foi firmado entre a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Sead), e a Fundação Dom Cabral, que fará a modernização dos instrumentos de Gestão de Pessoas, incluindo o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores.

Os trabalhos começam imediatamente e o planejamento é já ter o plano ativo até o final de 2023.

A cerimônia de assinatura do contrato foi animada, com mais de 200 servidores presentes em uma estrutura montada no pátio da sede da prefeitura.

O evento contou com a participação musical da banda da Guarda Municipal da Serra, e a presença do prefeito Sérgio Vidigal, da secretária municipal de Administração e Recursos Humanos, Dayse Lemos, outros secretários, vereadores e a representante da Fundação Dom Cabral, Renata Vilhena.

“O serviço público não é uma máquina. Ele é feito por pessoas que precisam ser qualificadas e estarem motivadas. Esse contrato é uma ação que olha para dentro, olha para a nossa casa, porque precisamos valorizar o de dentro, os nossos servidores. Chegamos a um momento de maturidade e dentro de nove meses teremos esse plano na mão, que vai valorizar ainda mais as nossas equipes”, declarou Sérgio Vidigal.

Uma palestra com o tema “Gestão de Pessoas como Ferramenta para Performance Pública” foi ministrada pela secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Luísa Barreto.

“Não se faz política pública sem pessoas e os pressupostos da Gestão Pública são eficiência, eficácia e efetividade. Precisamos extrair o melhor de cada servidor e motivá-los, gerando assim servidores de alta performance”, declarou Luísa Barreto.

Já a representante da Fundação Dom Cabral usou a sua fala para destacar as etapas do trabalho que será iniciado para montar o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração.

“É importante ressaltar que é um trabalho feito em co-construção, construindo juntos, além de ter total liberdade de expressão e correção tempestiva. Faremos no primeiro momento uma escuta ampliada, análise documental e questionário online. Tenho certeza que será um sucesso porque esse é um programa que será construído com vocês”, afirmou Renata Vilhena para a platéia lotada de servidores.

Etapas do plano

As demais etapas do projeto para construção do plano são: Impacto Fiscal do Plano de Cargos e Salários; Estudo para Estruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações; Nova Política Salarial; Suporte à Elaboração dos Projetos de lei, Tabelas e Regulamentos; Implantação do Plano e do Novo Modelo de Política Salarial; Implantação do Modelo de Gestão de Desempenho; e Capacitação das Equipes para o Novo Modelo de Desempenho.

De acordo com a Sead, a fase de diagnóstico feita por parte da Fundação Dom Cabral deve ser entregue em janeiro de 2023 e a primeira fase, já com uma estruturação do plano, está prevista para ser finalizada em abril de 2023.

“É muito significativo para nós, na semana em que é comemorado o Dia do Servidor, poder assinar esse contrato, de uma entrega tão aguardada pelos servidores. Vamos juntos fazer história!!”, finalizou Dayse Lemos.