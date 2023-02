SERRA | Presidente do Legislativo recebe Promotora na sede da Câmara Municipal

A Promotora de Justiça, Drª Maria Clara Mendonça Perim, visitou nesta terça-feira, 31/01, a sede da Casa de Leis do município da Serra

Com a intenção de realizar uma parceria e firmar compromisso com a transparência da Casa de Leis, o Presidente da Câmara, Saulinho da Academia, recebeu a visita institucional da Promotora de Justiça, Drª Maria Clara Mendonça Perim, onde pôde expor pospostas que visa aproximar a população dos assuntos referentes a Câmara Municipal, introduzindo projetos que tragam interesses comuns as pessoas. Além disso, Saulinho destacou o quão importante será a parceria com o Ministério Público para poder alcançar resultados positivos e atender às necessidades da população de maneira eficaz.

No encontro, Saulinho enfatizou que a troca de experiências entre a Câmara e o Ministério Público é importante para facilitar o acesso às informações de interesse da sociedade e para estabelecer uma linha de atuação conjunta, já que há semelhança em parte das demandas e pedidos que chegam diariamente às duas instituições. O mesmo salienta que o Ministério Público pode ter a atual legislatura da Câmara como um verdadeiro parceiro.