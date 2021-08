Servidores da Prefeitura de Vila Velha se unem em ação de doação de sangue

Nesta terça (17) e quarta-feira (18), das 8h30 às 14h, será realizada uma ação de doação de sangue no Ginásio do Tartarugão, em Itaparica. Um ônibus do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (HEMOES) estará no local, para colher o sangue de 90 servidores voluntários previamente agendados, em parceria com a Prefeitura de Vila Velha.

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Administração, que mobilizou os servidores. “O principal objetivo é ajudar o próximo. Nós instituímos aqui essa campanha de doação de sangue e foi muito bem aceita pelas pessoas, indo além do número esperado”, afirmou o secretário da pasta, Rodrigo Magnago.

A campanha acontecerá seguindo o agendamento e de forma escalonada. Serão distribuídas senhas para evitar aglomerações, cumprindo todos os protocolos sanitários. No local será feito um cadastro, uma pré-triagem para verificação dos sinais vitais e uma triagem clínica. Estar em boas condições de saúde, ter idade entre 16 e 69 anos, portar documento oficial com foto ou fotocópia autenticada em cartório e pesar acima de 50kg são as condições básicas para os voluntários.