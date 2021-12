Sesa alerta para a redução de testes da Covid-19 nos últimos meses

De acordo com dados do “Painel Covid-19 – Estado do Espírito Santo”, os números de testes para a detecção da Covid-19 no Estado têm reduzido, gradativamente nos últimos cinco meses, mesmo com a ampliação de estratégias de testagem de norte a sul do território capixaba.

Até a última sexta-feira (03), de julho a novembro, tem-se uma redução de aproximadamente 46% no número de testes realizados, passando de 171.598 em julho para 92.273 em novembro (dado em atualização). Os dados contabilizam os seguintes testes: rápido antígeno; rápido IgM/IgG; rápido geral; RT-PCR; sorologia IGM e; sorologia IGG.

O alerta, segundo o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, se dá devido à importância dessa ferramenta e seus resultados como medidas de enfretamento à doença. “A testagem nos ajuda a ter conhecimento de onde está a doença. Quanto mais testes realizamos, mais informações temos para fortalecer o combate à Covid-19, rastrear casos suspeitos, monitorar, além de auxiliar na investigação de possíveis surtos e de novas variantes”, destacou o subsecretário.



Reblin ressalta que a testagem deve ser procurada, independentemente dos sintomas. “Temos testes disponíveis e uma ampla oferta pelo Sistema Único de Saúde, tanto pelo Estado quanto pelos municípios. O Laboratório Central tem a capacidade de realizar 4.500 testes por dia, podendo chegar a 10 mil, em caso de emergência. Não está se sentindo muito bem? Testa. Teve contato com alguém suspeito de ter a doença? Testa”.



Além disso, o subsecretário pontua também que com a chegada das comemorações do final de ano, como Natal e Ano Novo, as testagens devem continuar. E completou: “É com a ampla testagem, junto ao uso contínuo da máscara, da higienização das mãos e aplicação da vacina que temos conseguido reduzir número de internações e óbitos no Estado”.



Média de 3.533 mil testes por 10 mil habitantes em 2021

O Espírito Santo já ultrapassou a marca de mais de 2,2 milhões de testes realizados desde o início da pandemia da Covid-19 em seu território. Em 2021, de janeiro a novembro, são 1.451.782 de testes, com uma proporção de 3.533 testes para cada 10 mil habitantes.



Com os dados de testagem deste ano disponível no “Painel Covid-19 – Estado do Espírito Santo”, é possível acompanhar mensalmente o comportamento da pandemia em relação à positividade e o cenário no qual ela se estabelece. A análise é baseada nos dados fornecidos, nesta sexta-feira (03), no Painel.



A exemplo no mês de abril, quando se teve o registro de maior confirmação de óbitos em um único dia, 90 vidas foram perdidas com uma média móvel de óbitos de 14 dias em torno de 77. Neste mês, foram registrados 143.344 testes, com uma positividade de 37%, em que a cada três testes realizados, um positivava.



Já no mês de novembro, os dados confirmam o cenário de queda sustentável, com uma média móvel de 5 óbitos registrados nos últimos 14 dias. Já são 92.273 testes realizados, em que 14% foram confirmados positivos, mostrando que para cada sete testes realizados, um deu positivo.



“E é exatamente neste cenário de baixa positividade que precisamos intensificar a testagem. Quando há poucos casos, as pessoas tendem a achar que não estão com a doença, o que não deve ocorrer. É essencial realizar a testagem para isolar o caso e evitar o surgimento de surtos”, explicou Reblin.



Pontos de testagens ampliados

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), e em parceria com as Secretariais Municipais de Saúde, tem trabalhado na ampliação da estratégia de testagem contra a Covid-19 em todo território.



Por meio do portal de Agendamento, até o momento, o cidadão já tem acesso a 54 pontos de testagens de RT-PCR, entre pontos disponibilizados pela Sesa e pelos municípios. Para ter acesso ao agendamento é necessário realizar o Acesso Cidadão, caso ainda não tenha.



Além disso, nos terminais de Laranjeiras (Serra), Itaparica (Vila Velha) e Jardim América (Cariacica) é possível realizar testes de antígeno sem agendamento. O serviço funciona por livre demanda, de segunda a sexta-feira, das 12h às 20h.



Onde testar

– Terminais de Laranjeiras, Itaparica e Jardim América (não é necessário agendamento online)

Dias e horário: segunda a sexta-feira, das 12h às 20h

Tipo de teste: antígeno



– Rodoviária de Vitória (por livre demanda e agendamento online)

Dias e horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Tipo de teste: RT- PCR



Resultado: disponível no portal de agendamento entre 24/48h após a coleta, sendo encaminhado também por SMS ao cidadão.



– Rodoviária de Colatina (por livre demanda e agendamento online)

Dias e horários: segunda a quinta-feira, das 8h às 16h. Sexta, das 8h às 12h

Tipo de teste: RT- PCR



Resultado: disponível no portal de agendamento entre 24/48h após a coleta, sendo encaminhado também por SMS ao cidadão.



– Aeroporto de Vitória

Dias e horários: 24 horas por dia para passageiros em embarque e desembarque. Para população em geral, conforme agendamento online

Local: 1° piso, na área administrativa, ao lado do setor de credenciamento dos funcionários

Tipo de teste: RT- PCR



Resultado: disponível no portal de agendamento entre 24/48h após a coleta, sendo encaminhado também por SMS ao cidadão.



– Hospitais (requer agendamento)

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), Serra; Hospital Estadual Central (HEC), Vitória; Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), Vila Velha; Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), São Mateus

Dias e horário: requer agendamento on-line

Tipo de teste: RT- PCR



Resultado: disponível no portal de agendamento entre 24/48h após a coleta, sendo encaminhado também por SMS ao cidadão.



– Ceasa – Cariacica (por livre demanda e agendamento online)

Dias e horários: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Tipo de teste: RT- PCR



Resultado: disponível no portal de agendamento entre 24/48h após a coleta, sendo encaminhado também por SMS ao cidadão.



– Ufes – Vitória (por livre demanda e agendamento online)

Dias e horários: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Tipo de teste: RT- PCR



Resultado: disponível no portal de agendamento entre 24/48h após a coleta, sendo encaminhado também por SMS ao cidadão.



– Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes) – Vila Velha (requer agendamento)

Dias e horários: segunda a sexta-feira, de 8h às 11h e de 13h às 16h

Tipo de teste: RT- PCR



Resultado: disponível no portal de agendamento entre 24/48h após a coleta, sendo encaminhado também por SMS ao cidadão.