Sesa explica como funciona o fluxo de alimentação do ‘Painel Covid-19’

today16 de abril de 2020 remove_red_eye19

Lançado nessa quarta-feira (15) pelo Governo do Estado, o “Painel Covid-19”, sistema público para consulta dos dados do novo Coronavírus no Espírito Santo, e atualizado por meio do Sistema de Informação em Saúde e-SUS Vigilância em Saúde (VS).

O Painel será atualizado diariamente até às 17 horas, após copilado de dados oriundos de municípios e serviços de saúde públicos e privados de atenção e vigilância em saúde de todo território capixaba. A Secretaria da Saúde (Sesa) lembra que, conforme a Portaria Nº 001-R, de 02 de Janeiro de 2020, dispõe sobre tornar oficial o e-SUS VS como sistema de notificação no Espírito Santo.

E o fluxo da notificação acontece, segundo o chefe do Núcleo Especial de Sistemas de Informação em Saúde, da Sesa, Gustavo Teixeira, partindo dos serviços de saúde, passando pelas vigilâncias municipais e a estadual.

“As notificações de casos suspeitos são feitas no serviço de saúde, tanto privado quanto público, por meio do sistema e-SUS VS. Cabe à Secretaria Municipal de Saúde, com a Vigilância qualificar as notificações em confirmados, não confirmados e devidos encerramentos e, assim, manter a base de dados estadual atualizada”, explicou Gustavo Teixeira.

Com a base de dados atualizada em tempo real pelas vigilâncias municipais, o Núcleo Especial de Sistema de Informação em Saúde é o responsável por alimentar o Painel, com os dados recebidos, mantendo atualizadas as informações sobre o novo Coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo.

“Os serviços de saúde, além da notificação dos casos suspeitos, são os responsáveis pela condução clínica de controle da doença. A partir do momento que se tem o resultado no Laboratório Central, a informação é encaminha às Vigilâncias Municipais para as divulgações necessárias, com retorno ao paciente e ao nosso banco de dado”, disse.



Nesta quinta-feira (16), os profissionais do Centro de Operações de Emergência, o COE COVID-19, foram apresentados ao novo sistema. “São profissionais que gerenciam ações de prevenção e controle da Covid-19 em nível estratégico e municipal, que estão aptos a multiplicarem em seus territórios as informações sobre a nova ferramenta”, informou.

Painel Covid-19

O Painel Covid-19 foi desenvolvido em parceria com o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo (Prodest), a Secretaria de Controle e Transparência (Secont), a Superintendência Estadual de Comunicação Social (Secom) e o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

Nele será possível acompanhar o número de notificações, casos confirmados, em investigação, pacientes curados, óbitos e testados pelo exame “RT-PCR em tempo real”. Também é possível checar a situação por municípios, por bairros e por região de saúde, faixa etária, sexo e comorbidades.

Os dados serão atualizados diariamente e podem ser acessados clicando aqui https://coronavirus.es.gov.br/painel-covid-19-es