Sesport recebe secretários municipais de esporte para tratar das ações de 2021

today25 de fevereiro de 2021 remove_red_eye14

Investimentos para 2021, detalhamento dos programas esportivos e troca de informações sobre os planos e ações para o ano. Esses foram os principais temas da reunião proposta pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) com secretários municipais de Esporte do Estado.

O encontro, realizado na manhã desta quinta-feira (25), contou com a participação maciça de secretários e diretores de esporte dos municípios capixabas. Ao todo, 58 cidades capixabas enviaram representantes ao evento, que foi realizado no ginásio Paulo Valiate Pimenta, na sede da Sesport, em Vitória, respeitando todos as normas sanitárias contra a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, abriu a reunião falando dos editais esportivos que serão abertos em breve, do Bolsa Atleta e do Compete Esportivo, ambos voltados aos atletas de alto rendimento.

Logo depois, foram tratados temas como a realização dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES) e do retorno das ações e do programa Campeões de Futuro, que atende crianças e jovens entre 6 e 17 anos e é desenvolvido pela Sesport em parceria com os municípios em diversas cidades do interior. A execução das duas atividades, no entanto, será avaliada constantemente de acordo com o Mapa de Risco, divulgado semanalmente pelo Governo do Estado.

“Foi uma reunião importante, em que pudemos tratar todos os pontos principais das ações que queremos realizar durante o ano. Trabalhar em sintonia com os municípios é fundamental para que tenhamos sucesso nas atividades desenvolvidas. Agradeço a cada secretário que participou do evento e reforço a todos que a Sesport continua de portas abertas para atender os interesses de todos”, disse Júnior Abreu.

O secretário municipal de esporte de Aracruz, João Hilton, também elogiou a iniciativa da Sesport. “Esses momentos fortalecem tudo o que nós, secretários municipais de esporte, almejamos, de ampliar o conhecimento, de ter informação de tudo que está acontecendo na Sesport. Quando a gente vem para uma reunião como essa, a gente sai fortalecido. Esperamos que essa relação de união entre Estado e município continue assim, de proximidade”, afirmou.