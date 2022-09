SETADES discute projetos de inclusão com prefeitura de Marataízes

Representantes da Secretaria Estadual de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (SETADES) reuniram-se na tarde desta terça-feira, 30 de agosto, com o secretário municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho (SEMASHT), Erimar Lesqueves, com o objetivo de expandir as atividades de dois programas sociais no Município de Marataízes.

Um deles é o Programa Incluir, da SETADES, criado para garantir direitos básicos aos mais vulneráveis e, assim, reduzir a pobreza no Espírito Santo. O outro programa, desta vez do Governo Federal, é o Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho), criado em 2012 e que busca a autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência Social, por meio da integração ao mundo do trabalho.

A ideia é expandir a ação dos projetos dos dois programas no Município por meio de um conjunto de ações de articulação de políticas públicas e de mobilização, encaminhamento e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social para acesso a oportunidades feitas ao trabalho e emprego.

Além da reunião no gabinete da SEMASHT, a equipe da SETADES também fez uma visita de apoio técnico no Centro de Referência em Assistência Social de Marataízes (CRAS).