Setembro Safira alerta para cuidados no uso de lentes de contato

today17 de setembro de 2026 remove_red_eye76

Práticas que parecem inofensivas no dia a dia podem transformar o uso das lentes de contato em um risco para a visão. Dormir com as lentes, manuseá-las sem lavar as mãos, utilizar água da torneira para higienização ou prolongar o período de uso estão entre os hábitos que podem favorecer infecções e outros problemas oculares. Durante o Setembro Safira, mês de conscientização sobre o uso correto das lentes de contato, o alerta ganha ainda mais importância.

Segundo a oftalmologista do Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), Dra. Vanessa Ronconi, as lentes ficam em contato direto com a superfície dos olhos e, por isso, exigem cuidados diários.

“Quando a higiene e as orientações de uso não são respeitadas, aumentamos o risco de contaminação e de lesões na córnea. Alguns desses problemas podem evoluir rapidamente e precisam de avaliação oftalmológica”, explica.

Entre os principais cuidados estão lavar e secar bem as mãos antes de manusear as lentes, utilizar somente produtos específicos para limpeza e armazenamento, manter o estojo higienizado e respeitar o período de uso e descarte.

“Água da torneira e soro fisiológico não substituem a solução indicada para a higienização. Também não é recomendado continuar usando uma lente além do período para o qual ela foi desenvolvida”, orienta a médica.

Dor, vermelhidão intensa, sensibilidade à luz, secreção e redução da visão são sinais que não devem ser ignorados. “Se surgir algum desses sintomas, a orientação é retirar as lentes e procurar avaliação. Insistir no uso mesmo com o olho irritado pode agravar o problema”, alerta Dra. Vanessa.

O mau uso das lentes pode provocar desde irritações e conjuntivites até infecções e lesões mais graves na córnea. Referência em Oftalmologia pelo SUS no Espírito Santo, o Hospital Evangélico conta com serviço de urgência oftalmológica para pacientes adultos. A orientação é procurar atendimento diante de alterações importantes ou repentinas nos olhos e na visão.