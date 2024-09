Setembro Verde: doe órgãos, uma atitude muda tudo

Setembro Verde é o mês de conscientização e incentivo para a doação de órgãos. Neste ano, com a campanha “Doe órgãos: uma atitude muda tudo”, a Secretaria da Saúde (Sesa) visa, ao longo do mês, promover debates sobre a importância de a população declarar para a família a vontade de ser doador. Uma mensagem que pode mudar a vida de muitos que esperam por um órgão.

No Brasil, para ser um doador, é importante conversar com a família sobre o desejo. A família desempenha um papel de extrema importância nesse contexto, uma vez que a doação de órgãos só será feita após a autorização familiar.

Segundo a coordenadora da Central Estadual de Transplantes do Espírito Santo (CET-ES), Maria Machado, a informação e o diálogo com a família sobre o desejo são fundamentais. “Fazer com que a família saiba sobre o desejo de doar do parente falecido, norteiam positivamente para que os familiares atendam a esse desejo”, ressaltou a profissional.

Maria Machado pontua ainda que a conscientização da sociedade sobre a importância da doação de órgãos e a desmistificação do tema são fundamentais para ampliar o número de doadores. “Durante este mês, os debates terão foco em esclarecer o assunto, visando derrubar os tabus que limitam as famílias no momento mais difícil, a perda de um ente querido”, disse.

E a coordenadora complementa: “Pois, é por meio da conscientização, que as pessoas terão a oportunidade de discutir o tema abertamente, permitindo que outras pessoas se sintam confortáveis e seguras em se declarar doadores de órgãos. Dessa forma, o diálogo e a informação desempenham um papel crucial na superação das barreiras culturais e emocionais que muitas vezes impedem a doação de órgãos”.

No Espírito Santo, a Lei Estadual 10.374/2015 determina o mês de setembro como o “Mês de Conscientização Sobre a Doação de Órgãos ‘Setembro Verde’”. É o momento de conscientizar a população capixaba sobre a importância da doação de órgãos, e que tem no dia 27 de setembro o “Dia Nacional da Doação de Órgãos”. Já a escolha da cor verde para representar a campanha se dá por estar associada à saúde, esperança, renovação e vida. Mais informações, acesse https://saude.es.gov.br/transplantes.

Programação Setembro Verde

Durante todo o mês de setembro, será intensificada a capacitação de profissionais, além da conscientização da comunidade. A programação completa do “Setembro Verde” está disponível neste link aqui.

Dados no Espírito Santo

No Espírito Santo, são realizados transplantes de coração, fígado, rim, córnea/esclera, medula óssea autólogo e medula óssea aparentado e não aparentado.

De janeiro a julho deste ano, o Estado realizou 332 transplantes de órgãos sólidos, tecidos e medula. No mesmo período, foram realizadas 104 entrevistas familiares para doação de órgãos, com 53% de aceitação, isto é, com o “sim” da família, e 38% de recusa.

Em 2023, o Estado realizou 474 transplantes de órgãos sólidos, tecidos e medula. No mesmo ano foram realizadas 162 entrevistas familiares, com 45% de aceitação, com o ‘sim’ para a doação de órgãos, e 42% de recusa.

As entrevistas ocorrem nos serviços de saúde após a confirmação por morte encefálica do potencial doador, onde os profissionais de saúde, que atuam nas Comissões Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), promovem o acolhimento familiar.

Até quarta-feira (28), 2.500 capixabas estavam aguardando por um órgão no Estado, sendo 1.176 para rim, 1.279 para córnea, 43 para fígado e dois à espera de um coração.

Ações nos hospitais estaduais

Os hospitais estaduais também estarão com programações voltadas ao mês de conscientização e incentivo para a doação de órgãos.

No Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado na Serra, entre os dias 9 e 10 de setembro, acontecerão palestras nos diferentes setores da unidade para a divulgação da campanha, e no dia 11 será realizado o II Simpósio de Doação de órgãos e Tecidos para transplantes, em parceria ao Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação (CEPI) da unidade.

No Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, a Comissões Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da unidade irá promover momentos de educação em saúde junto aos profissionais para a conscientização e desmistificação do tema, além de uma palestra no dia 09 de setembro, com foco na conscientização da importância da atuação dos profissionais de saúde nessa temática. Para os pacientes, a CIHDOTT, com a equipe multiprofissional da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), conduzirá reuniões semanais de acolhimento às famílias, abordando a doação de órgãos e esclarecendo dúvidas.