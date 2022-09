Setor industrial promove encontro com candidatos ao Senado na segunda-feira (19)

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) vai realizar o evento Diálogo com o Setor Industrial para ouvir as propostas dos candidatos ao Senado nas Eleições 2022. Será na próxima segunda-feira (19), das 17 horas às 19h30, no auditório da Findes.

No evento, restrito a convidados, serão ouvidos os três candidatos com melhor desempenho na corrida eleitoral.

A referência é a pesquisa do IPEC registrada em 27/08/2022 e publicada pela Rede Gazeta em 02/09/2022. Cada candidato terá 40 minutos para fazer sua apresentação e responder às perguntas formuladas pelo setor industrial.

O candidato Magno Malta (PL) será o primeiro a se apresentar, na sequência, participam Erick Musso (Republicanos) e Rose de Freitas (MDB).

Para a presidente da Findes, Cris Samorini, esta será uma excelente oportunidade para o setor produtivo ouvir as propostas dos principais postulantes ao cargo de senador e apresentar as pautas prioritárias da indústria.

“A Findes reforça o seu compromisso com a construção de uma agenda propositiva e considera que o debate é fundamental para auxiliar na tomada de decisões. Iremos escolher quem irá representar o nosso Estado no Legislativo Federal nos próximos 8 anos, então, promover esse diálogo é uma forma de contribuirmos para o futuro do Estado.”

Cris Samorini lembra ainda que, durante o evento, será entregue aos candidatos a Agenda da Indústria, documento que reúne as propostas do setor para os candidatos aos Poderes Legislativo e Executivo estadual que vão disputar as eleições deste ano.

O material – construído de forma coletiva e organizado pelo Observatório da Indústria – envolveu todos os atores industriais presentes na Findes, por meio dos conselhos, câmaras, sindicatos, fóruns e grupos de trabalho. Ele apresenta 90 propostas divididas em cinco temáticas: infraestrutura, financiamento, tributação, inovação e ESG (Meio Ambiente, Social e Governança, na tradução da sigla em inglês).

Confira aqui a Agenda da Indústria na íntegra: https://findes.com.br/agenda-da-industria-capixaba/

Serviço

Evento: Diálogo com o Setor Industrial

Realização: Findes

Data: 19/09, segunda-feira

Horário: das 17h às 19h30

Local: Auditório da Findes, Vitória (ES)

