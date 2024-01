Setur lança edição 2024 do Programa de Qualificação para o Turismo

A Secretaria do Turismo (Setur) lançou, nesta segunda-feira (22), a edição 2024 do Programa de Qualificação para o Turismo. O lançamento aconteceu na Casa do Turismo Capixaba, durante o Encontro Estadual dos Gestores do setor e abrange todas as dez regiões turísticas capixabas.

As capacitações serão ministradas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), entidade contratada pela Setur até 2026. Para a edição deste ano serão ofertadas 90 turmas, em um total de 1.712 vagas, com uma cartela de mais de 20 cursos distribuídos em quatro eixos: Gastronomia, Culinária e Bebidas; Gestão de Destinos e Produtos; Idiomas; e Profissionalização.

“As capacitações são uma ótima oportunidade para que os negócios turísticos melhorem a prestação de seus serviços e aumentem a competitividade. Essa entrega do Governo do Estado é muito importante para os municípios, que são os atores que conhecem melhor as demandas e arranjos produtivos locais”, explicou o secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos.

O período de solicitação dos cursos teve início nesta terça-feira (23) e vai até o dia 02 de fevereiro. Podem participar do programa e solicitar os cursos as cidades que estão no Mapa do Turismo Brasileiro, além de instâncias de governanças regionais de turismo e entidades representativas do setor.

Formulário para a solicitação de cursos:https://forms.gle/5VJjyezuC5QTTrFL9

