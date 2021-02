Setur promove desafio aos municípios capixabas

Teve início, nessa segunda-feira (1º), o desafio “Turismo Responsável”, proposto pela Secretaria de Turismo (Setur) aos municípios capixabas. O objetivo é aumentar a adesão ao selo com o mesmo nome, implantado pelo Ministério do Turismo e estimulado pelo Governo do Estado. O município que conseguir mobilizar o maior número de empreendimentos até o dia 26 de março deste ano receberá como prêmio a edição de um e-book sobre o destino e um kit pesquisa, coordenado pelo Observatório de Turismo.

A promoção foi divulgada durante o 1º Encontro Virtual de Secretários e Dirigentes de Turismo do Espírito Santo, realizado na última sexta-feira (29). Atualmente, no Espírito Santo, são 508 empreendimentos que adotaram o selo, que significa a adesão aos protocolos sanitários de prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19). Estes protocolos aumentam significativamente a proteção sanitária de turistas, colaboradores e dos próprios empreendedores.

A adesão é gratuita e disponível para 15 atividades econômicas que compõem a cadeia produtiva do turismo. “Nossa proposta em lançar este desafio aos novos gestores é de tornar o destino Espírito Santo ainda mais seguro, no que se refere às questões sanitárias, como também estimular a rede de serviços e adesão ao Cadastur, que é um pré-requisito para aderir ao selo”, explica o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana.

Acesso — Tanto o cadastro no Sistema de Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas (Cadastur) quanto a adesão ao selo “Turismo Responsável” são gratuitos e feitos de forma on-line.

Premiação — Como forma de estimular os municípios a buscarem a formalização local e a organização do setor, a Setur fará a edição de um e-book com informações turísticas do município e o Observatório do Turismo dará apoio técnico/capacitação para a elaboração de pesquisas locais.

Serviço

Cadastur: www.cadastur.turismo.gov.br

Selo Turismo Responsável: www.turismo.gov.br/seloresponsavel/