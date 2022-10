Show de Química em Vitória: diversão e aprendizagem para estudantes

Uma imersão em conhecimentos sobre Química para além dos textos e fórmulas moleculares com atividades práticas, proporcionando um interesse maior dos estudantes sobre o assunto, além de estimular a criatividade e o protagonismo. Essa é a proposta do “Show de química”, desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Adão Benezath, que fica no bairro Antonio Honório.

A ação pedagógica reuniu aproximadamente 30 estudantes das turmas do 9º ano do turno matutino em uma viagem pelo mundo da Química, com muita diversão e aprendizado. Tudo começou quando a professora de Ciências, Raliany Fernandes, estava trabalhando o conceito de reações químicas em sala de aula com as turmas.

A educadora idealizou uma proposta que permite trabalhar o conteúdo com os estudantes de forma mais dinâmica e prazerosa, incentivando o protagonismo. Sendo assim, ela propôs que as turmas se dividissem em grupos, para que cada um deles ficasse responsável por pesquisar, investigar, experimentar e apresentar um tipo de reação química.

“Buscamos promover uma imersão maior sobre o tema, promovendo conhecimento de assuntos que servirão para formação contextual sobre as fórmulas e reações que acontecem ao nosso redor, como na cozinha. Aprender e conhecer melhor esse tipo de atividade é essencial, já que fazemos sem nem perceber. As reações químicas estão presentes em nossas vidas e é importante que tenhamos conhecimento disso”, explicou a professora.

Protagonismo

Os estudantes, que deram asas a imaginação e usaram sua criatividade, deram um show de protagonismo estudantil na demonstração dos seguintes experimentos: enchimento de balão; permanganato de potássio e glicerina; extintor de incêndio; mudança instantânea de cor e pasta de elefante.

Além de proporcionar uma experiência divertida e com muito aprendizado, a proposta ainda estimulou o trabalho em equipe e uma vivência única de investigações científicas, sendo muito bem recebida pelas turmas.

“Acho realmente necessário e importante que as pessoas possam, pelo menos, tentar entender a química na prática e ver que não são somente letras e números de difícil entendimento”, disse a estudante Ray Pianzola, do 9º ano B.

Práticas experimentais

“O ensino de Química por meio das práticas experimentais é algo muito atrativo. Eu acredito que essas experiências favorecem as relações entre teoria e prática, permitindo a construção de novas ideias. O perfil dos estudantes mudou muito com o surgimento das novas tecnologias, que a cada novo dia tornam-se muito mais atrativas que uma aula dada pura e simplesmente em seu formato tradicional”, destacou a diretora em exercício, Daniella Bertazo.

“O show de Química é avaliado de forma positiva, pois é o momento em que os estudantes podem colocar em prática os conhecimentos advindos das aulas de Ciências. As transformações ocorridas entre os elementos químicos nos remetem a um show de mágica em que não existe magia, apenas ciências”, avaliou a pedagoga Delma dos Santos Silva.

