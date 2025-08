Sicoob abre inscrições para o Prêmio Cooperar para Transformar 2025

4 de agosto de 2025

O Sicoob anuncia a abertura de inscrições para o Prêmio Cooperar para Transformar – 2025. A iniciativa reconhece e valoriza histórias inspiradoras de pessoas que promovem mudanças reais em suas comunidades por meio da educação, do voluntariado e da cultura cooperativista. A edição deste ano contempla três categorias: Voluntário Transformador, Educador Transformador e Geração Transformadora.



Criado para estimular e dar visibilidade a ações que contribuem para o desenvolvimento sustentável, o prêmio é uma forma de evidenciar o papel do cooperativismo como movimento comprometido com a mudança de realidades.

“O Prêmio reforça a nossa atitude associada à transformação social e valorização de pessoas que fazem a diferença em suas comunidades. Ao reconhecer essas histórias, incentivamos a cultura da cooperação, da solidariedade e do engajamento voltado ao bem comum”, afirma Ênio Meinen, diretor de Coordenação Sistêmica, Sustentabilidade e Relações Institucionais do Sicoob. As inscrições seguem até 12 de setembro e devem ser feitas conforme o regulamento, disponível aqui.

Categorias

Educador Transformador – Reconhece educadores inscritos e atuantes nos programas Financinhas nas Escolas, Cooperativa Mirim ou Concurso Cultural. A categoria destaca a importância da educação para a formação de cidadãos mais conscientes, solidários e preparados para lidar com finanças e cooperação.

Geração Transformadora – Voltada para participantes, maiores de 18 anos, que concluíram as trilhas educacionais dos programas Se Liga Finanças ON e Conexão Sicoob. A categoria valoriza o protagonismo juvenil e o esforço de quem busca, por meio do conhecimento, transformar realidades.

Voluntário Transformador – Exclusiva para colaboradores do Sicoob que atuam no programa de voluntariado da instituição. A categoria reconhece o engajamento e a dedicação de quem doa tempo e talento em prol da coletividade.