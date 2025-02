Sicoob amplia opções de pagamento digital e passa a oferecer Google Pay

O Sicoob, instituição financeira cooperativa, segue investindo em inovação para oferecer mais conveniência e segurança aos seus cooperados. Agora, os cooperados podem cadastrar seus cartões no Google Pay, facilitando pagamentos por aproximação em lojas físicas e compras online com ainda mais praticidade.

A novidade reforça o compromisso do Sicoob com a modernização dos meios de pagamento, proporcionando aos cooperados uma experiência financeira mais digital e ágil. Com o Google Pay, basta adicionar o cartão no aplicativo e realizar transações de forma rápida e segura, sem a necessidade de utilizar o cartão físico.

O Google Pay utiliza tecnologia de tokenização, garantindo que os dados do cartão não sejam compartilhados diretamente com os estabelecimentos, aumentando a segurança das transações. Além disso, o método permite pagamentos rápidos apenas com o uso do smartphone ou smartwatch compatível, reduzindo a necessidade de contato físico.

Facilidade pelo Super App Sicoob

Para tornar o processo ainda mais simples, o Sicoob disponibiliza o menu “Carteiras Digitais” no Super App, permitindo que os cooperados realizem o cadastro do cartão diretamente pelo aplicativo. Dessa forma, o onboarding na carteira digital ocorre de maneira integrada e intuitiva, proporcionando ainda mais comodidade.

A digitalização dos meios de pagamento é uma realidade e o Sicoob está constantemente investindo para oferecer soluções modernas e seguras aos cooperados e a integração com o Google Pay reforça esse compromisso, permitindo que os usuários realizem transações com mais agilidade e proteção, diretamente pelo smartphone. Além disso, o Super App Sicoob facilita esse processo, garantindo uma experiência fluida desde o cadastro do cartão até o pagamento.

Saiba como ativar o Google Pay pelo App Sicoob

Os cooperados do Sicoob podem cadastrar seus cartões de débito e crédito no Google Pay de forma simples e rápida pelo app:

– Acesse o App Sicoob e vá até o menu “Carteiras Digitais”.

– Selecione a opção Google Pay e siga as instruções para adicionar o cartão.

– Conclua a autenticação e pronto! Seu cartão estará pronto para pagamentos por aproximação e compras online.

Com essa integração, o Sicoob amplia as possibilidades para que seus cooperados tenham mais liberdade na hora de pagar, acompanhando as transformações digitais do mercado financeiro. Além do Google Pay, a instituição já oferece suporte a outras carteiras digitais.