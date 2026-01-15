Sicoob amplia presença na teledramaturgia e reforça conexão com a cultura brasileira

O Sicoob marca presença, mais uma vez, no horário nobre da televisão brasileira. A instituição financeira cooperativa, que reúne mais de 9,3 milhões de cooperados, integra novela das 19h da TV Globo, “Coração Acelerado”, ampliando sua estratégia de endosso de marca por meio da teledramaturgia, um dos formatos de maior alcance e relevância cultural no país.

Ambientada no universo do sertanejo, um dos gêneros musicais mais ouvidos do Brasil a produção conecta música e dramaturgia em uma narrativa que reflete dinâmicas sociais, escolhas pessoais e trajetórias profissionais presentes em diferentes regiões. Nesse contexto, a presença do Sicoob reforça seu posicionamento como uma instituição financeira inserida nas histórias que moldam a vida econômica e social dos brasileiros, acompanhando transformações, decisões e projetos em distintos momentos.

Segundo Cláudio Halley, superintendente de Estratégia e Gestão do Sicoob, a escolha da teledramaturgia parte do entendimento do formato como uma plataforma estratégica de construção de significado.

“A dramaturgia é um fenômeno cultural nacional e, neste projeto, reúne dois universos de grande apelo popular no país: a novela e o sertanejo. Para o Sicoob, estar presente em uma trama com essa sinergia potencializa nosso discurso de marca e amplia a exposição do que oferecemos aos cooperados e ao público em geral, traduzindo, de forma contextualizada, o papel das cooperativas na organização da vida financeira das pessoas”.

Ao dialogar com o universo da música sertaneja, fortemente associado ao empreendedorismo artístico, às economias regionais e à mobilidade social, o Sicoob reforça atributos como confiança, solidez e cooperação. A presença na trama contribui para apresentar o cooperativismo financeiro como um modelo sólido, baseado em decisões compartilhadas, governança e geração de valor coletivo.

Para Halley, a ação fortalece não apenas a imagem institucional, mas também a percepção prática dos diferenciais da instituição.

“O grande valor da teledramaturgia está em permitir que a marca se insira em narrativas legítimas, sendo percebida como parte natural da história, e não como uma interrupção. No setor financeiro, isso é especialmente relevante, pois evidencia, em situações reais da trama, como a instituição apoia decisões, projetos e desafios do dia a dia dos cooperados, reforçando atributos como proximidade, solidez e confiança. Quando a estratégia de marca dialoga de forma coerente com o contexto da narrativa, a entrega se torna mais eficiente, ampliando os índices de lembrança e os resultados de conversão”, afirma.

Na história, os produtos e serviços do Sicoob ganham visibilidade por meio de soluções financeiras aplicadas ao cotidiano dos personagens, como contas digitais, crédito, meios de pagamento, investimentos e seguros, além do atendimento próximo nas cooperativas e de condições financeiras alinhadas às diferentes necessidades retratadas ao longo da trama.

Coração Acelerado

Ambientada em Bom Retorno, cidade fictícia próxima a Goiânia (GO), um dos principais polos do sertanejo brasileiro, a novela acompanha a trajetória de Agrado Garcia, jovem que busca espaço no competitivo mercado musical. A história aborda temas como mobilidade social, escolhas estratégicas e construção de caminhos, elementos que dialogam com a proposta institucional do Sicoob.

Histórico e consistência na estratégia de marca

A adoção da teledramaturgia como plataforma estratégica é sustentada por resultados mensuráveis obtidos nas duas últimas participações do Sicoob em produções de grande audiência. Em “Terra e Paixão”, exibida em 2023, a instituição esteve entre as cinco marcas patrocinadoras e integrou a narrativa por meio de ações estruturadas de merchandising, combinadas a formatos comerciais estendidos, como o “comercial em primeiríssima”, ampliando a exposição dentro e fora da trama.

Nessa produção, cada ação de merchandising gerou, em média, 25 milhões de impactos. Considerando o conjunto das ativações ao longo da novela, o Sicoob acumulou 176 milhões de impactos brutos. Na sequência, a participação em “No Rancho Fundo” manteve a estratégia, combinando inserções na narrativa e formatos comerciais qualificados. Nesse caso, cada ação atingiu, em média, 16,8 milhões de espectadores, totalizando mais de 220 milhões de impactos de exposição. Os números reforçam a capacidade da teledramaturgia de gerar alcance, frequência e associação positiva, consolidando o formato como um canal eficiente de comunicação institucional.

Com “Coração Acelerado”, o Sicoob fortalece sua presença em conteúdos de alta identificação cultural, posicionando-se como uma instituição financeira sólida, contemporânea e integrada às transformações do país, capaz de dialogar com diferentes públicos por meio de narrativas que refletem o Brasil real.