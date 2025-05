SICOOB aponta oportunidades na renda fixa com Selic a 14,75%

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reajustou, na quarta-feira (07), a taxa Selic em 0,50 ponto percentual, levando-a ao patamar de 14,75% ao ano, o maior desde meados de 2006. A decisão, esperada por analistas do mercado, reflete o esforço do governo para conter a inflação em um cenário de incertezas econômicas.

Embora o aumento da Selic tenda a frear o consumo e o crédito, ele também amplia as oportunidades para investidores, especialmente aqueles que optam por produtos de renda fixa. Com a taxa em alta, aplicações como o Recibo de Depósito Cooperativo (RDC) e a Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), disponíveis nas cooperativas do Sicoob ES, passam a oferecer rentabilidade ainda mais atrativa com segurança, baixo risco e previsibilidade.

“A alta da Selic pode ser uma oportunidade para quem busca estabilidade e bons rendimentos. No Sicoob, os investidores encontram opções acessíveis e o diferencial de contar com uma instituição que está próxima, conhece o momento dos seus associados e atua de forma transparente”, destaca o gerente de Operações e Negócios do Sicoob ES, Jair Luiz Trés Júnior.

Comece a investir a partir de R$ 1 de forma online

Para aproveitar esse momento da taxa Selic, a organização financeira é fundamental. O gerente de Operações e Negócios do Sicoob ES, Jair Luiz Trés Júnior, conta com Certificação CFP (Certified Financial Planner), uma validação internacional que prepara profissionais para atuar como planejadores financeiros pessoais, e recomenda:

“Manter as contas em dia e separar uma quantia para investir pode fazer toda a diferença no longo prazo. Mesmo pequenos valores, aplicados com regularidade, podem gerar bons resultados ao cooperado”, destaca.

No Sicoob, é possível iniciar aplicações em produtos de renda fixa com apenas R$ 1, diretamente pelo aplicativo. “Essa facilidade é importante para quem está começando. O cooperado pode fazer simulações, conhecer seu perfil de investidor e aplicar com liberdade, sem burocracia”, explica Jair.

Para acessar as opções disponíveis, basta abrir o app Sicoob, clicar em “Investimentos” na página inicial e rolar a tela até a seção “Renda Fixa”. A plataforma exibe as modalidades disponíveis com seus respectivos prazos, rentabilidades e condições.

Entre os destaques, estão o RDC Flexível, ideal para quem quer manter o recurso acessível a qualquer momento, e o RDC Progressivo, que oferece remuneração crescente conforme o tempo e valor aplicado. Também há opções de RDC Pré e Pós-Fixados com carência para resgate e com condições ainda mais atrativas.

Jair lembra que investir em renda fixa é uma escolha especialmente interessante em cenários de juros altos. “Com a Selic elevada, esses investimentos se tornam ainda mais rentáveis. É uma boa alternativa para quem busca retorno com menor risco”, afirma.

Ele explica que um cooperado que investir R$ 10 mil por um ano em RDC poderá acumular, aproximadamente, R$ 11.475 ao final do período. “É um rendimento expressivo, que supera com folga o da poupança e pode ser alcançado com segurança, especialmente dentro de uma cooperativa financeira”, finaliza Jair.