Sicoob cresce 34,4% com foco em crédito sustentável à população brasileira

today5 de abril de 2021 remove_red_eye28

O Sicoob, instituição financeira cooperativa, que completou 23 anos como uma propulsora do desenvolvimento econômico e social nos quatro cantos do País em 2020, registrou aumento de 34,4% em ativos totais no ano passado, saindo de R$ 117,3 bilhões no fim de 2019 e saltando para R$ 157,7 bilhões. Presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, o Sicoob disponibiliza portfólio completo de serviços e produtos financeiros tanto em seus mais de 3,4 mil pontos de atendimento físico quanto em um amplo conjunto de meios digitais, onde contou com 3,1 milhões de usuários do App Sicoob, em dezembro de 2020, ante 2,4 milhões no mesmo período em 2019.

O patrimônio líquido atingiu R$ 26 bilhões no 4º trimestre de 2020, ante R$ 23,2 bilhões no mesmo período de 2019, um crescimento de 12,4%. O saldo de crédito alcançou R$ 88,7 bilhões no 4T20, avançando 36% na mesma comparação. Em depósitos totais, houve crescimento de 45,1%, já que o Sicoob chegou a R$ 107,6 bilhões neste quesito.

“Acreditamos que cada vez mais as pessoas têm buscado alternativas financeiras com condições comerciais competitivas e conscientes e isso contribui muito para o crescimento sustentável do Sicoob. A excelência no atendimento, aumento na oferta de serviços e produtos e especialização no atendimento às necessidades dos nossos cooperados fazem com que o caminho que vem pela frente seja ainda mais próspero”, diz Marco Aurélio Almada, diretor-presidente do Sicoob.

Nas cooperativas financeiras, os cooperados são os verdadeiros donos do negócio, já que têm direito a voto nas decisões e participam da distribuição dos resultados da instituição. Em 2020, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o Sicoob investiu ainda mais em tecnologia e inovação para adaptar seus processos aos novos tempos.

Com isso, possibilitou a realização de assembleias e feiras virtuais e o reconhecimento facial via aplicativo para liberação de senhas, tokens e acessos – evitando, assim, o deslocamento de cooperados em todo o País. Também facilitou o processo de filiação às cooperativas, unificando aplicativos e tornando a experiência do usuário cada vez melhor.

Outro dado que corrobora o grande crescimento do Sicoob são as sobras, equivalente ao lucro em empresas não-cooperativas, só que no caso do Sicoob, revertido aos cooperados, observando a legislação vigente. Em 2020, a soma chegou a R$ 3,2 bilhões, um incremento de 34,6% com relação ao ano anterior. O papel desempenhado pelo Sicoob, tanto em grandes metrópoles quanto em áreas mais remotas do Brasil, representa um importante fator de desenvolvimento das economias locais, movimentando e reciclando seus recursos financeiros nas próprias comunidades onde atuam.

Atualmente, o Sicoob é a única instituição financeira presente em 307 municípios. Em 2020, foram abertas 197 novas agências no País, crescimento de 6,0% com relação a 2019. Além disso, as cooperativas oferecem a mesma segurança proporcionada pelos bancos porque é fiscalizada pelo Banco Central e conta com o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito, similar ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Assim, fechou o ano com mais de 5,1 milhões de cooperados.

Ao fim de 2020, o Sicoob foi indicado como a 11ª maior instituição financeira do País de acordo com o Valor Grandes Grupos, anuário produzido por um dos veículos de comunicação de maior credibilidade no Brasil, o Valor Econômico. O Sicoob ocupou, ainda, a 47ª posição no ranking dos 200 maiores grupos empresariais do país, segundo o Guia Melhores e Maiores, da Revista Exame.

O Sicoob é composto por 372 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais, banco cooperativo e empresas de soluções de pagamento, consórcios, previdência, seguros, distribuição de títulos e valores mobiliários, além de instituto voltado para o investimento social.