Sicoob disponibiliza R$ 60 bilhões para o agronegócio na safra 2025/2026

4 de julho de 2025

Sistema regional Sicoob ES contará com R$ 4 bilhões para financiar a produção rural local

O Sicoob vai destinar R$ 60 bilhões para o financiamento da safra 2025/2026 em todo o país, consolidando sua posição como um dos principais agentes de crédito do setor rural brasileiro. Só no sistema regional que atua no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e em São José dos Campos (SP), serão disponibilizados R$ 4 bilhões em crédito, 5,2% a mais em relação ao ciclo anterior, para apoiar a produção agropecuária. A expectativa é beneficiar mais de 15 mil cooperados.

No Espírito Santo, o Sicoob tem uma trajetória de mais de três décadas ao lado do agro, com forte presença na cafeicultura. Na última safra, o Estado recebeu 18,3% dos recursos destinados ao Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), somando R$ 1,15 bilhão para os produtores locais. Nesse cenário, o Sicoob ES cresceu 47% em relação à safra anterior e foi responsável por 41% das liberações, somando R$ 481 milhões aplicados. Por conta disso, a instituição foi a maior repassadora do recurso no Estado pelo 11º ano consecutivo, aplicando 100% do volume disponível.

Além dos recursos do Funcafé, o Sicoob também trabalha com outras linhas que atendem diferentes perfis de produtores, como o Pronaf, voltado à agricultura familiar; Pronamp, para médios produtores; linhas de crédito para agricultura empresarial, que viabilizam investimentos de maior porte; BNDES, com destaque para a atuação do Sicoob como maior repassador do estado há três anos consecutivos, com R$ 625 milhões liberados; e CPR-F, modalidade com recursos próprios da cooperativa.

“Nesta safra, vamos ampliar também o volume de recursos próprios disponibilizados, o que é um indicativo da confiança e da relação do Sicoob no setor rural. Estamos ao lado do produtor há 36 anos e em todos os momentos, não apenas nos períodos de alta. O campo é cíclico, exige presença constante e é isso que oferecemos, uma parceria que vai além do crédito”, afirma o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Central ES e produtor de café conilon, Bento Venturim.

Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Central ES, Bento Venturim.

O desempenho regional do Sicoob ES também se destacou na comparação com os números nacionais da instituição. Enquanto o crescimento nacional do Sicoob do Plano Safra 2024/2025 foi de 15% em todo o país, o sistema regional avançou 32%, mais que o dobro.

“Boa parte das nossas lideranças conhecem o agro de perto, porque também são produtores rurais. Além disso, atuamos de forma regionalizada porque nascemos aqui. Isso nos dá sensibilidade para entender os desafios e oportunidades do campo e oferecer soluções coerentes com a realidade de quem vive da terra, atrelados a uma instituição nacional”, afirma Venturim.

O acesso aos recursos pode ser feito diretamente nas agências, com o apoio dos gerentes de relacionamento e técnicos especializados. Para contratar o crédito, o produtor rural precisa ser associado ao Sicoob ES, comprovar a posse da propriedade, estar em dia com a situação tributária (por meio do ITR) e regular com as obrigações ambientais.