Sicoob é a melhor empresa de serviços financeiros do Espírito Santo

today14 de dezembro de 2020 remove_red_eye58

O Sicoob ES é a melhor empresa de serviços financeiros e seguros do ES, segundo levantamento da 24ª edição do Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas do Espírito Santo, divulgado na sexta-feira (11).

Para se chegar ao resultado foram analisados o crescimento das vendas (29,25%), a rentabilidade das vendas (21,26%), a rentabilidade do patrimônio líquido médio (17,01%), a lucratividade por empregado (R$ 197,9 mil) e o faturamento (R$ 1,5 bilhão) no período de 12 meses. Os números da instituição financeira cooperativa foram os melhores na comparação com as demais empresas participantes da pesquisa.

Desenvolvimento regional

O presidente do Sicoob ES, Bento Venturim, destaca que a instituição atua como parceira das pessoas e empresas há mais de 30 anos no Estado. O dirigente também elenca o trabalho para o fortalecimento da economia local como um dos pontos fortes da cooperativa de crédito, sobretudo nos momentos de crise, em que as pessoas mais precisam de soluções financeiras acessíveis.

“Nosso modelo de negócios é baseado na valorização das pessoas e na inclusão financeira e, por isso, nós crescemos e evoluímos junto com os capixabas, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa”, ressalta.

Três cooperativas do Sicoob ES ainda figuram entre as dez maiores empresas de serviços financeiros e seguros (Sicoob Leste Capixaba, Sicoob Sul e Sicoob Sul-Serrano), além da Sicoob Corretora de Seguros. Nessa lista, foram considerados os volumes de receitas operacionais líquidas (ROL).

“Realizamos um trabalho contínuo para aperfeiçoar as soluções oferecidas aos associados, tendo em mente as reais necessidades e demandas existentes. Esse posicionamento consolida ainda mais o Sicoob como alternativa eficaz e econômica para a gestão das finanças”, afirma Bento Venturim.

Avanço

A instituição financeira cooperativa manteve a colocação como segundo maior grupo empresarial do Espírito Santo, com base no patrimônio líquido das corporações que, no caso do Sicoob, estava em R$ 1,9 bilhão no momento da avaliação, um crescimento de 14,8% de 2018 para 2019. A avaliação foi realizada pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), ligado à Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

O Sicoob Central e mais seis cooperativas (Sicoob Leste Capixaba, Sicoob Sul-Serrano, Sicoob Sul, Sicoob Centro-Serrano, Sicoob Credirochas e Sicoob Norte), além da Sicoob Corretora de Seguros, aparecem na lista das 200 maiores empresas do Estado, com base em indicadores como receita operacional, lucro e patrimônio líquido.

O Anuário IEL divulga informações estatísticas e de avaliação do desempenho econômico-financeiro das 200 maiores empresas que atuam em diversos setores da economia no Espírito Santo.

Crédito foto Joacir Azeredo