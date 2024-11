Sicoob é o maior grupo empresarial do ES pelo segundo ano consecutivo

Colocação foi possível por conta do Patrimônio Líquido de 2023, que cresceu 26,2% em relação ao ano anterior

O Sicoob ES foi reconhecido, pelo segundo ano consecutivo, como o Maior Grupo Empresarial do Espírito Santo, de acordo com o ranking do Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Estado. O posicionamento levou em conta o Patrimônio Líquido da instituição, que em 2023, alcançou R$ 4,35 bilhões, aumento de 26,2% em relação ao ano anterior. O anúncio foi feito na noite de quarta-feira, dia 30, durante o Fórum IEL de Gestão 2024, um dos mais importantes eventos empresariais do Espírito Santo.

“É uma satisfação muito grande receber esse reconhecimento em nome do Sicoob Espírito Santo. Queremos ser cada vez mais relevantes na vida dos nossos associados e das comunidades onde estamos e, o nosso crescimento, reconhecido como maior grupo empresarial, nos dá essa oportunidade e responsabilidade. Agradeço aos dirigentes das nossas cooperativas, nossos funcionários e, obviamente, nossos associados. Sem eles, certamente, não teríamos chegado até aqui”, celebrou o presidente do Sicoob Central ES, Bento Venturim.

A 28ª edição do Anuário IEL, que lista as 200 maiores e empresas do Espírito Santo, destacou também as organizações com o mais alto desempenho e gestão no Estado. Somadas, as empresas no ranking deste ano ultrapassaram R$ 182 bilhões em receita operacional líquida.

Entre as 50 maiores empresas do Estado, o Sicoob se destacou com a presença no ranking do Sicoob Conexão, em 24º lugar; o Sicoob Central, em 28º; o Sicoob Sul-Serrano, em 31º; o Sicoob Sul, em 39º; e o Sicoob Coopermais, na 45ª posição.

“Quero parabenizar todos os nossos cooperados, as nossas lideranças, os nossos profissionais, enfim, todos aqueles que fazem parte dessa construção coletiva, que é o maior grupo econômico de patrimônio capixaba, o sistema Sicoob. A gente vem crescendo nesses 35 anos, entregando soluções cada vez mais adequadas ao nosso quadro social e com credibilidade, características das nossas lideranças, para que o Sicoob possa fortalecer e colaborar para o desenvolvimento das pessoas e das empresas”, ressalta o diretor-executivo do Sicoob Central ES, Nailson Dalla Bernadina.

O Fórum IEL de Gestão contou com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande, e com a participação de grandes nomes do empresariado, políticos e representantes de entidades de classes do cenário capixaba. Além do lançamento do Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Estado, o evento contou com uma palestra do Ram Charan, renomado consultor de negócios, palestrante e autor indiano, reconhecido mundialmente por sua expertise em liderança e estratégia empresarial.