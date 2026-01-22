Sicoob é o maior repassador de crédito rural no Espírito Santo

A instituição também se destaca como o maior repassador de recursos do BNDES e do FUNCAFÉ para agronegócio capixaba

O Sicoob, que regionalmente reúne mais de 1 milhão de cooperados, consolida, no primeiro semestre da safra 2025/2026, sua posição de liderança no financiamento do agronegócio capixaba.

A instituição alcançou o maior volume de crédito rural liberado no Estado, somando R$ 1,96 bilhão no período, o que representa 36% do total aplicado no Espírito Santo.

O desempenho reforça o papel estratégico do Sicoob na execução do Plano Safra e na sustentação da atividade agropecuária capixaba.

“Os números refletem a confiança do produtor no modelo cooperativista e a capacidade do Sicoob de entregar soluções financeiras alinhadas à realidade do campo. Nosso foco é estar próximo do cooperado, entender suas necessidades e garantir crédito com orientação, contribuindo diretamente para o desenvolvimento sustentável do agronegócio no Espírito Santo”, afirma Nailson Dalla Bernadina, diretor executivo do Sicoob Central.

No recorte por modalidade, o custeio possui grande representatividade na carteira, respondendo por 47% do volume total liberado. A atuação garantiu liquidez e previsibilidade ao produtor, contribuindo para o planejamento da safra e a manutenção da atividade produtiva em diferentes regiões do Estado.

Outro destaque do período são as operações de investimento, nas quais o Sicoob também ocupa posição de liderança. Dos R$ 633,2 milhões liberados nessa modalidade, R$ 409 milhões correspondem a repasses do BNDES, consolidando a instituição como o maior repassador de recursos do banco de fomento para o agronegócio capixaba.

Os financiamentos estão direcionados principalmente à modernização das propriedades, à ampliação da capacidade produtiva e ao ganho de eficiência no campo.

“O planejamento das aplicações de crédito é importante para direcionar esforços e dar previsibilidade ao setor. Por isso, o Espírito Santo conta com o Plano de Crédito Rural, que envolve toda a cadeia do agronegócio por meio de parcerias institucionais. O Sicoob é um dos grandes parceiros dessa estratégia e, com a solidez do cooperativismo financeiro, contribui para a construção de um ambiente favorável, estável e seguro para os investimentos”, destacou o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli.

O apoio ao setor cafeeiro também se manteve expressivo, com mais de R$ 350 milhões em recursos do Funcafé aplicados no Espírito Santo, reafirmando o compromisso histórico do Sicoob com uma das principais cadeias produtivas do Estado.

Considerando os valores liberados por meio da Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F), que somaram R$ 477,9 milhões no período, o volume total de crédito destinado pelo Sicoob ao agronegócio capixaba nesta safra ultrapassa R$ 2,4 bilhões. A CPR-F atua de forma complementar às demais linhas, ampliando as possibilidades de acesso do produtor a recursos destinados ao fortalecimento de sua produção.

“O desempenho do crédito rural é resultado de uma estratégia equilibrada de alocação de recursos, com foco nas necessidades do produtor e atenção às condições regulatórias e de funding. A liderança nos repasses do BNDES e do FUNCAFÉ, bem como a complementariedade da CPR-F, demonstram eficiência na gestão do crédito direcionado para o agronegócio”, explica Keila Martins, analista de Crédito e Agronegócios do Sicoob Central.

Ao todo, mais de 9 mil produtores foram atendidos no primeiro semestre da safra 2025/2026, resultado que reforça a capilaridade, a proximidade e o papel estratégico do Sicoob como parceiro financeiro do produtor rural.

No dia 24 de fevereiro, o Sicoob realizará a apresentação dos resultados do sistema regional, incluindo informações detalhadas sobre sua atuação no agronegócio. O encontro será aberto aos cooperados e à população capixaba, com transmissão ao vivo pelo canal no YouTube, reforçando o compromisso da instituição com a transparência, a prestação de contas e a divulgação de informações relevantes sobre sua atuação no Espírito Santo.