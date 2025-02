Sicoob ES apresenta resultados de 2024 em transmissão ao vivo na terça (25)

Associados poderão conferir os principais números e avanços da cooperativa diretamente pelo comunidadesicoob.com.br

Na próxima terça-feira, dia 25 de fevereiro, o Sicoob ES apresentará os resultados consolidados de 2024 em uma live que será transmitida pelo site comunidadesicoob.com.br, a partir de 8h30 da manhã. O evento marca o início da prestação de contas anual do sistema regional Sicoob ES, reunindo presidentes e diretores para compartilhar os principais marcos do último ano.

Durante a apresentação, serão detalhados os índices alcançados em 2024, como o crescimento dos ativos, do patrimônio líquido, dos depósitos totais e o desempenho da carteira de crédito. Também serão abordadas iniciativas estratégicas realizadas ao longo do ano, o retorno financeiro gerado aos cooperados e projeções para 2025.

Além dos dados financeiros e de gestão, a live vai destacar os investimentos em responsabilidade social, incluindo os recursos destinados ao Edital Social, que permitiu ao Sicoob destinar R$ 4,4 milhões investindo em iniciativas alinhadas aos valores cooperativistas.

“Esse momento é muito importante para nós e para os nossos associados, pois reforça a transparência e o papel de cada um na construção dos resultados da cooperativa. Convido todos os cooperados e também quem deseja conhecer mais sobre o Sicoob a acompanhar a live. É uma excelente oportunidade para entender os diferenciais do nosso modelo de negócio”, destaca Bento Venturim, presidente do Sicoob Central ES.

A partir da apresentação sistêmica terão início as assembleias das cooperativas singulares do Sistema regional, momento em que cada uma realiza a sua prestação de contas aos associados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. As datas das assembleias estarão disponíveis em breve no site www.comunidadesicoob.com.br.

Serviço

Live de apresentação de resultados de 2024 do Sicoob ES

Dia 25 de fevereiro de 2025, a partir de 8h30

Endereço eletrônico: www.comunidadesicoob.com.br

Aberto ao público