Sicoob ES distribui mais de R$ 330 milhões em juros sobre o capital dos cooperados

today29 de dezembro de 2025 remove_red_eye86

Pagamento ocorre no último dia útil de dezembro e celebra a marca de 1 milhão de cooperados alcançada em 2025

O Sicoob ES distribuirá mais de R$ 330 milhões em juros sobre o capital aos seus cooperados no último dia útil de dezembro. O benefício contemplará mais de 1 milhão de cooperados do sistema regional, marca histórica alcançada pela instituição em 2025 e que reforça a força do cooperativismo financeiro no estado.

Do valor total a ser distribuído, 20% serão creditados diretamente nas contas correntes, ficando disponível para uso imediato. Os outros 80% permanecerão aplicados na conta capital de cada cooperado, continuando a render e fortalecendo o patrimônio individual e coletivo da cooperativa.

O pagamento dos juros sobre o capital é uma das principais características do modelo cooperativista e representa a remuneração pela participação financeira dos cooperados no patrimônio da instituição.

O valor recebido varia de acordo com o saldo investido na conta capital, mas o percentual aplicado é o mesmo para todos, conforme previsto em legislação.

O pagamento dos juros sobre o capital é realizado pelo Sicoob ES desde 2007 e contempla todos os cooperados do sistema regional. O percentual de remuneração considera 100% da média da taxa Selic ao longo do ano de 2025, aplicada sobre o capital de cada cooperado, garantindo isonomia e transparência no processo.

Os valores poderão ser consultados no extrato da conta capital por meio do aplicativo do Sicoob, do Internet Banking e dos caixas eletrônicos.

“Todos os cooperados do Sicoob possuem conta capital, que representa sua participação como dono do empreendimento cooperativo. Para ingressar, o investimento inicial é de apenas R$ 1. Esse valor pode receber aportes, juros e também a distribuição das sobras. Encerramos o ano com o pagamento dos juros sobre o capital e ao final do ciclo de assembleias distribuiremos os resultados do exercício de 2025”, explica o diretor-executivo do Sicoob Central ES, Nailson Dalla Bernadina.

As assembleias começarão em fevereiro. As seis cooperativas singulares que atuam no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, realizam os encontros para prestação de contas. Ao final desse processo, ocorre a distribuição das sobras, outro importante retorno financeiro aos cooperados.

“O pagamento de juros sobre o capital se diferencia do rateio das sobras, que normalmente acontece em maio. Os juros representam a remuneração direta do cooperado como dono da instituição. Já as sobras correspondem ao resultado final da cooperativa, após o cumprimento de suas obrigações e a realização dos investimentos necessários. Em ambos os casos, o cooperado participa diretamente dos resultados, fortalecendo o modelo cooperativista”, destaca Nailson.

O Sicoob

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 9 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferece um portfólio completo de serviços como conta corrente, crédito, investimentos, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções do setor financeiro.

É formado por 323 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social.

Com mais de 4.600 pontos de atendimento, o Sicoob ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil e é a única instituição financeira presente em mais de 400 municípios, segundo dados do Banco Central do Brasil (BCB).

O Sicoob ES é reconhecido como o ‘Maior Grupo Empresarial do Espírito Santo’ pelo Anuário IEL em 2023, 2024 e 2025. Conta com 206 pontos de atendimento e mais de 1 milhão de cooperados.

Além de todo o Espírito Santo, o sistema regional atua também no Rio de Janeiro; na Bahia, nas cidades de Ilhéus, Itabuna, Santa Luzia, Salvador e Lauro de Freitas; e em São José dos Campos, em São Paulo; por meio de seis cooperativas singulares: Sul-Litorâneo, Sul, Conexão, Coopermais, Sul-Serrano e Credirochas.