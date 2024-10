Sicoob ES irá custear mais de 14 mil exames gratuitos em ação social de prevenção ao câncer

Projeto Prevenir incentiva a prevenção do câncer e identifica precocemente a doença, aumentando as chances de cura

O Sicoob ES, por meio de suas seis cooperativas singulares, deu início à edição de 2024 do “Projeto Prevenir”, que busca incentivar a prevenção e detecção precoce do câncer, contribuindo com a campanha do Outubro Rosa. Com a expectativa de realizar cerca de 14 mil exames gratuitos, a ação vai beneficiar moradores de diversos municípios nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia.

“O Prevenir tem dado a oportunidade à vida a milhares de mulheres ao longo dos anos, já que a prevenção e o diagnóstico precoce são passos fundamentais na luta contra o câncer. Espero que a informação e o acesso a tantos exames encontre quem mais precisa. Estamos sempre abertos a incentivar e promover projetos que tenham como propósito o envolvimento com as comunidades em que atuamos”, avalia a diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade do Sicoob Central ES, Sandra Kwak.

A iniciativa conta com a colaboração de secretarias de saúde e equipes de Saúde da Família, ou por meio de inscrições e mutirões, para garantir que mulheres prioritárias, em conformidade com os critérios do Sistema Único de Saúde (SUS), tenham acesso aos exames. Além dos exames, o projeto oferece palestras educativas e atividades de cuidados pessoais em diversas localidades, fortalecendo a prevenção e o acesso a informações essenciais para a saúde.

Além do foco no câncer de mama, o “Projeto Prevenir” também ampliará suas ações para a prevenção do câncer de próstata em novembro e, em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo, tem apoiado a realização do Programa de Assistência Dermatológica e Cirúrgica (PAD), que atua durante todo o ano por meio de 11 mutirões em diferentes municípios para prevenção do câncer de pele.

Para mais informações sobre o “Projeto Prevenir” e outras iniciativas do Sicoob ES acesse o site www.comunidadesicoob.com.br.

Confira os municípios que serão atendidos pelo projeto Prevenir

Espírito Santo

Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Anchieta, Aracruz, Atílio Vivacqua, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Ecoporanga, Fundão, Guarapari, Guriri , Ibiraçu, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jacupemba, Jaguaré, João Neiva, Laginha, Linhares, Mantenópolis, Marechal Floriano, Marilândia, Montanha, Muqui, Mucurici, Muniz Freire, Nestor Gomes, Nova Venécia, Pedro Canário , Piúma, Pinheiros, Pancas, Ponto Belo, Rio Bananal, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, Serra, Sooretama, Viana, Vila Pavão, Vila Valério e Vitória.

Rio de Janeiro

Rio Bonito, Itaboraí, Botafogo, Cantagalo, Paraíba do Sul, Cordeiro, Conceição de Macabu, Guapimirim e Valença.

Bahia

Ilhéus, Itabuna e Santa Luzia.

Ações previstas nos próximos dias:

Dia 22/10

Itaguaçu/ES

Horário: 16h

Local: SOBREIRO (Posto de Saúde do Sobreiro)

Horário: 18h

Centro local CRAS

Santa Maria de Jetibá/ES

Horário: 13h

ESF ALTO SANTA MARIA

Horário: 13h30

ESF RIO LAMEGO

Horário: 13h

ESF ANINHA HOLZ

Horário: 13h30

ESF RIO DAS PEDRAS

Dia 23/10

Baixo Guandú/ES

Horário: 18h30

Local: Auditório Sesc

Santa Maria de Jetibá/ES

Horário: 13h

ESF RIO POSSMOSER

Horário: 13h

ESF BARRA DO RIO CLARO

Dia 24/10

Santa Maria de Jetibá/ES

Horário: 13h

ESF SÃO JOÃO DO GARRAFÃO

Horário: 13h

ESF BARRA DO RIO POSSMOSER

Horário: 13h30

ESF VILA

Itaguaçú/ES

Horário: 8h

ITAGUAÇÚ (Unidade de Saúde Itaguaçú)

Horário: 16h

PARAJU (Igreja Luterana)

Dia 25/10

Itarana/ES

Horário: 8h

ESF Alto Jatibocas

Dia 26/10

Salvador/BA

Local: Auditório da ABM – Rua Baependi, 162, Ondina

Santa Leopoldina/ES

Horário: 8h e 14h

Local: Posto de Saúde do Centro

Domingos Martins/ES

Horário: 8h

Santa Isabel, Melgaço e Paraju

Vila Velha/ES

Auditório do Santuário Divino Espírito Santo (R. Cabo Aylson Simões, 762 – Centro de Vila Velha)

Dia 28/10

Vila Velha/ES

Fundação Carmem Lúcia

Dia 29/10

Santa Maria de Jetibá/ES

Horário: 13h30

ESF SEDE 1 E SEDE2

Horário: 13h30

ESF BELÉM

Itaguaçú/ES

Horário: 17h

PALMEIRA (Salão Renascer Idosos)

Dia 30/10

Santa Maria de Jetibá/ES

Horário: 13h

ESF ALTO SÃO SEBASTIÃO

