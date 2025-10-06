Sicoob está entre as 35 maiores empresas do Brasil no ranking da Exame

today6 de outubro de 2025 remove_red_eye67

Instituição financeira cooperativa atingiu R$ 359,7 bilhões em ativos em 2024, reforçando o protagonismo do modelo no setor financeiro

O Sicoob conquistou a 35ª posição no ranking Melhores & Maiores 2025, organizado pela revista Exame em parceria com o Ibmec. Em 2024, a instituição registrou receita líquida de R$ 47,263 bilhões, consolidando-se como uma das maiores forças do Sistema Financeiro Nacional.

No recorte setorial, o Sicoob alcançou a 8ª colocação entre as instituições financeiras, evidenciando a relevância e a competitividade do cooperativismo em um ranking historicamente composto por grandes bancos.

Com mais de 9,1 milhões de cooperados e presença em todo o território brasileiro, o Sicoob opera por meio de mais de 4,6 mil pontos de atendimento físicos e de uma plataforma digital robusta, que inclui um dos aplicativos mais bem avaliados do mercado.

Para Janderson Facchin, diretor Financeiro e Administrativo do Sicoob, a posição no ranking traduz a força coletiva do sistema. “O cooperativismo financeiro demonstra que é possível crescer de forma sólida sem abrir mão da sua essência: gerar valor para pessoas e comunidades. Estar entre as maiores empresas do país é um reconhecimento ao trabalho integrado das cooperativas que formam o Sicoob”, afirma.

A publicação também destacou o patrimônio líquido do Sicoob, que atingiu R$ 54,4 bilhões, e o ativo total, que chegou a R$ 359,7 bilhões em 2024. “O fortalecimento do cooperativismo financeiro é um passo essencial para a inclusão econômica no Brasil. Quanto mais o Sicoob cresce, mais pessoas e empreendedores têm acesso a serviços financeiros de qualidade, inclusive em regiões remotas do país”, complementa o executivo.

O grande diferencial do modelo cooperativista é que os resultados retornam para as comunidades, seja na forma de investimentos, distribuição dos resultados aos cooperados ou apoio a projetos sociais. “Nosso crescimento vai além da democratização do crédito: ele contribui para a construção de uma economia mais equilibrada, sustentável e conectada às necessidades reais da sociedade brasileira”, finaliza Facchin.

Sobre o ranking

Em 2025, o Melhores & Maiores avaliou mil empresas brasileiras. O estudo, realizado pelo Ibmec em parceria com a revista Exame, considera indicadores financeiros, práticas de governança corporativa, gestão e sustentabilidade.