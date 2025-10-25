Sicoob inova e transforma pontos Coopera em pagamentos do dia a dia

Para oferecer a melhor experiência financeira aos mais de 9,1 milhões de cooperados, o Sicoob amplia as possibilidades de uso dos pontos Coopera. Agora, os cooperados podem converter seus pontos diretamente em pagamentos via Pix, utilizando-os em qualquer estabelecimento que aceite essa forma de pagamento.

No momento de realizar um Pix pelo Super App Sicoob, o cooperado pode escolher utilizar seus pontos Coopera como forma de pagamento. Ao selecionar essa opção, os pontos são automaticamente convertidos em crédito na conta corrente e utilizados para concluir o Pix — seja para pagar um estabelecimento ou realizar uma transferência. O pagamento é concluído em nome do titular da conta, com total segurança e rastreabilidade. O cooperado pode optar por usar apenas pontos ou combiná-los com o saldo da conta corrente para complementar o valor.



“Com essa solução, reforçamos nosso compromisso em oferecer conveniência, agilidade e autonomia. Agora, nossos cooperados podem pagar qualquer estabelecimento utilizando seus pontos em segundos via Pix. A entrega conecta tecnologia, simplicidade e propósito, ampliando a experiência para além dos serviços bancários tradicionais”, ressalta Marcos Vinicius Borges, diretor de Operações do Sicoob.

Sobre o Coopera

O Coopera é o programa de fidelidade e marketplace do Sicoob, no qual os cooperados acumulam pontos principalmente pelo relacionamento com suas cooperativas, além da possibilidade de adquirir pontos diretamente pelo site

www.shopcoopera.com.br ou pelo aplicativo Coopera.

Esses pontos podem ser trocados por uma ampla variedade de produtos e serviços no marketplace Coopera, um shopping digital completo que inclui eletrônicos, viagens, entretenimento, itens para o lar e muito mais. Também podem ser utilizados para abatimento em faturas de cartões de crédito e aportes em previdência do Sicoob. Com a novidade de permitir o uso dos pontos Coopera em pagamentos Pix, o cooperado ganha ainda mais liberdade para aproveitar seus benefícios de maneira prática e conveniente.