Sicoob orienta consumidores sobre despesas extras do Natal

today17 de dezembro de 2025 remove_red_eye93

Em meio às confraternizações e às compras de presentes de Natal, muitos consumidores acabam realizando gastos não essenciais, comuns nesta época do ano, que se acumulam ao longo do período festivo. Especialistas do Sicoob chamam atenção para essas pequenas despesas, que podem parecer inofensivas individualmente, mas que, somadas, tornam-se fatores relevantes de desequilíbrio financeiro no fim do ano.

De acordo com Eduardo Trigueiro, educador financeiro do Sicoob, muitos consumidores subestimam o impacto de gastos como amigo secreto, decoração, lembranças de última hora, deslocamentos por aplicativos de transporte, alimentação fora de casa e outros relacionados a viagens. Segundo ele, o problema não está apenas no valor isolado de cada gasto, mas no volume acumulado ao longo do mês. Sem organização e planejamento financeiro, o consumo fragmentado acaba gerando um impacto significativo no orçamento familiar.

Ainda conforme o especialista, as confraternizações de trabalho, escola, amigos e família estão entre os itens que mais pressionam o orçamento em dezembro, exigindo gastos adicionais. Outro ponto de atenção são as compras realizadas na última hora, quando o consumidor tende a pagar preços mais elevados.

O apelo emocional característico do Natal também contribui para o aumento do consumo. A impulsividade, nesse contexto, pode levar a decisões financeiras pouco planejadas, exigindo maior atenção por parte dos consumidores.

Para evitar desequilíbrios que podem se estender para janeiro, mês tradicionalmente marcado por despesas fixas como IPTU, IPVA e matrículas escolares, o Sicoob destaca práticas essenciais para o controle do orçamento. A primeira delas é ampliar o conceito de planejamento natalino, incluindo todos os gastos previstos, inclusive aqueles considerados pequenos. Outra recomendação é estabelecer limites por categoria, como presentes, alimentação, lazer e transporte, acompanhando de perto a execução dessas despesas.

A elaboração de listas detalhadas, a comparação de preços e o uso consciente do 13º salário também são estratégias importantes. Para quem enfrenta uma agenda intensa de confraternizações, o Sicoob sugere a definição de prioridades ou a adoção de alternativas mais acessíveis, como eventos colaborativos.

“O objetivo não é restringir as celebrações, mas oferecer condições para que as famílias aproveitem o período de forma equilibrada, sem comprometer o orçamento dos meses seguintes. A educação financeira é uma aliada fundamental para transformar o Natal em um momento de convivência e tranquilidade, sem preocupações futuras”, reforça Trigueiro.