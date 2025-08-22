Sicoob participa da Semana do Cooperativismo com ações em todo o país

De 25 a 31 de agosto, o Sicoob promove a Semana do Cooperativismo, evento realizado em todo o Brasil com o objetivo de valorizar e divulgar o modelo cooperativista. A iniciativa busca evidenciar o impacto econômico e social desse sistema, baseado na cooperação entre os membros. Para o período, as cooperativas do Sicoob em todo o país programaram diversas ações locais, reforçando a importância do cooperativismo para o desenvolvimento das comunidades.



O Sicoob ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,6 mil pontos de atendimento. Em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente.

“O modelo de negócio do Sicoob é construído para impulsionar o desenvolvimento econômico das comunidades, garantindo apoio financeiro aos cooperados e soluções adequadas às suas demandas, sempre com foco no impacto social positivo”, ressalta Luiz Edson Feltrim, superintendente de Cidadania e Sustentabilidade do Sicoob.

Segundo ele, as cooperativas também desempenham papel fundamental em áreas como educação e cultura, impulsionando o progresso das comunidades. “A Semana do Cooperativismo celebra conquistas e fortalece a rede de solidariedade. Queremos que mais pessoas se unam a nós para aplicar os princípios cooperativos e, juntos, construirmos um futuro mais justo e próspero”, afirma.

Números que transformam

Somente em 2024, mais de 4,4 milhões de pessoas foram beneficiadas pelas ações do Instituto Sicoob, por meio de programas de educação financeira, voluntariado e campanhas de impacto social. Desse total:

– cerca de 3 milhões foram alcançadas por ações institucionais;

– mais de 1,4 milhão recebeu apoio em campanhas sistêmicas e emergenciais, realizadas em mais de 2,4 mil municípios.

Além disso, 14,4 milhões de pessoas tiveram contato com ações de comunicação vinculadas a iniciativas como a Global Money Week, a Semana Nacional de Educação Financeira, a própria Semana do Cooperativismo e a Semana Mundial do Investidor.

Descubra como o Instituto Sicoob está construindo um futuro mais inclusivo e sustentável. Acesse o Relatório Anual de 2024 no site da instituição. O documento traz links e QR Codes que direcionam para conteúdos complementares, proporcionando uma experiência de leitura dinâmica e interativa.