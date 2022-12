Sicoob Sul-Litorâneo abre nova sede em Alfredo Chaves

O Sicoob Sul-Litorâneo celebra a chegada dos 33 anos com a abertura de uma nova sede, em Alfredo Chaves. A nova agência e unidade administrativa da cooperativa foi inaugurada na sexta-feira (16), em solenidade com colaboradores, cooperados e convidados.

Fábio Novaes, presidente do Sicoob Sul-Litorâneo, enfatiza que o local vai propiciar mais conforto para os cooperados, além de ser um marco da atuação crescente da instituição no município e na região.

“Somente em Alfredo Chaves, mais de um terço da população realiza negócios conosco. Somos uma instituição que nasceu e que evolui aqui, junto com as pessoas e empresas locais”, pontua.

A nova sede está localizada na Rua Guilherme Paterlini, 83, no Centro de Alfredo Chaves. A construção, que fica de frente para a Igreja Matriz do município, conta com uma área de 485 metros quadrados e quatro pavimentos: garagem, agência, auditório e unidade administrativa.