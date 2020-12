Silvio Santos completa 90 anos neste sábado, em isolamento social

Em isolamento por causa da pandemia, o apresentador Silvio Santos completa 90 anos neste sábado (12.dez.2020). Nascido em 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, a trajetória do ex-camelô que se tornou um dos magnatas da televisão brasileira é conhecida por todos.

O ano de 2020, no entanto, tem sido duro para o empresário. O dono do SBT não grava um novo Programa do Silvio Santos desde dezembro do ano passado, quando saiu de férias. Só retornou de sua viagem em março –quando a pandemia já havia se estabelecido no Brasil. Desde então, segue em isolamento, por ser do grupo de risco.



História

Silvio Santos iniciou a carreira de apresentações para o público em um circo em São Paulo. Depois dedicou-se ao rádio e, em 1962, apresentou o 1º programa, “Vamos Brincar de Forca”, na TV Paulista. Em 1968, nasceu o Programa do Silvio Santos, que em 1993 bateu o recorde de programa mais duradouro da televisão brasileira.

Em agosto de 1981, Silvio Santos lançava seu próprio canal de televisão, o SBT (Sistema Brasileiro de Televisão). Hoje, conta com 114 emissoras e 6.000 colaboradores espalhados pelo Brasil.

Apesar do sucesso nos programas de auditório, a fortuna veio com outro produto: os carnês do Baú da Felicidade. Em tempos de inflação galopante e economia instável, Silvio comandou um negócio em que recebia prestações mensais dos usuários, que podiam trocar o valor pago antecipadamente por produtos em lojas espalhadas pelo país. Enquanto faziam os pagamentos, concorriam aos sorteios que davam a oportunidade de ganhar casas, carros, quantias em dinheiro e diversos outros prêmios.



Presidenciável

Silvio Santos também já tentou se aventurar na política. Em 1989, nas primeiras eleições diretas após o fim da ditadura, o empresário lançou a candidatura à Presidência da República. Tentou, sem sucesso, sair candidato pelo PFL (Partido da Frente Liberal), hoje DEM (Democratas). Mas foi candidato pelo PMB (Partido Municipalista Brasileiro).

Em sua campanha estabeleceu 4 prioridades: alimentação, saúde, habitação e educação. Também citou como objetivos a redução da inflação e correção dos salários. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral), no entanto, barrou a candidatura. Os ministros consideraram o empresário inelegível por suas ligações com a televisão.

