Sine Vila Velha e Hospital Evangélico oferecem vagas de emprego nesta segunda (03)

Em uma iniciativa inédita, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, por meio do Sine, e a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (AEBES) firmaram parceria para promover um evento específico visando ao cadastro, seleção e contratação de 125 trabalhadores – entre profissionais de saúde e de outras áreas. O objetivo é suprir o quadro de pessoal do Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) e do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), localizado em Vitória e que também é administrado pela AEBES.



O evento acontece nesta segunda-feira (03/02), das 9h às 16h, no espaço do Sine de Vila Velha, situado no Subsolo-A do Boulevard Shopping, em Itaparica. O atendimento será realizado pela equipe do Sine e pelos funcionários do setor de Recursos Humanos do Hospital Evangélico. Para participar, os interessados devem apresentar documentos pessoais (CPF, RG ou CNH) e currículos (se tiverem).



Confira, abaixo, as vagas de emprego em oferta no HEVV e no HEUE:

Carga horária e salário

As vagas de emprego disponibilizadas pelo Hospital Evangélico e pelo Hospital Estadual de Urgência e Emergência têm cargas horárias e salários específicos para cada função.



Para Enfermeiros, a carga horária mensal é de 180 horas e o salário inicial é de R$ 3.025,00. Para ⁠Técnicos de Enfermagem, o salário inicial é de R$ 1.644,00 e a carga horária mensal é de 180 horas. Para ⁠Farmacêuticos, a jornada é de 180 horas mensais e o salário inicial é R$ 3.649,21. Para ⁠Fonoaudiólogos, a carga horária mensal é de 150 horas e o salário inicial é R$ 3.486,00. Para ⁠Maqueiros, o salário é de R$ 1.557,00 e a carga horária é de 180 horas.



Já para Auxiliares Administrativos (plantonistas), a jornada é de 175 horas mensais e o salário inicial, ⁠R$ 1.557,00. Para Auxiliares de Serviços Gerais (plantonistas), o salário é de R$ 1.413,00 e a carga horária é de 175 horas mensais. Para Copeiros, o salário é de R$ 1.413,00 e a carga horária mensal é de 175 horas. Para ⁠Cozinheiros, a carga horária é de 175 horas mensais e o salário, R$ 2.368,00.



“Além dessas 125 vagas oferecidas pelo Hospital Evangélico e pelo Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o Sine de Vila Velha também vai disponibilizar outras 300 oportunidades para profissionais de diferentes áreas do setor produtivo. Nosso objetivo é ampliar o acesso ao mercado de trabalho, aproximando empresas e trabalhadores e fortalecendo a economia local”, afirma Gabriela Bicalho, diretora do Sine.



Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, em exercício, Luiz Eduardo Dalfior, a iniciativa é de grande relevância para a cidade: “Essa parceria inédita entre o Sine de Vila Velha e a AEBES reforça o compromisso da gestão municipal com a geração de emprego e o fortalecimento do setor de saúde. Ao facilitar a conexão entre os profissionais e as instituições hospitalares, estamos não apenas impulsionando a empregabilidade, mas também contribuindo para a melhoria dos serviços essenciais prestados à população”.



Hospital Evangélico de Vila Velha

Instalado em Vila Velha, o Hospital Evangélico recebe pacientes de diversos estados brasileiros. É o primeiro hospital filantrópico capixaba que conquistou a classificação máxima em gestão hospitalar: a certificação de excelência ONA nível 3. Esta certificação de excelência é resultado de um trabalho competente e participativo, que requer um processo de transformação, envolvendo aspectos técnicos e, principalmente, humanos e comportamentais.



A unidade foi inaugurada em 1972, mas sua história teve início em 1956, quando começou a ser idealizado pelas igrejas que compõem a Aebes: Batista, Cristã Evangélica Casa de Oração, Evangélica de Confissão Luterana, Metodista, Presbiteriana do Brasil e Presbiteriana Unida.

Oferecendo atendimento multidisciplinar, o Hospital Evangélico de Vila Velha tem um elevado índice de satisfação do cliente, sendo igual a 98,7%. Com um modelo de gestão participativa com foco na segurança do paciente, o hospital é referência em urgência e emergência cardiovascular e habilitado em alta complexidade nas especialidades: Cardiovascular, Neurocirurgia, Bariátrica, Oftalmologia, Oncologia e transplantes de rim, córnea, coração, fígado e tecidos.



Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE)

Destinado 100% aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e administrado pela Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (AEBES) desde o dia 18 de dezembro de 2020, o HEUE é uma unidade hospitalar que atua como porta de entrada para o atendimento à população, sendo referência em trauma na Região Metropolitana e o principal hospital de atendimento às demandas do Samu e do Corpo de Bombeiros Militar.



Entre as especialidades, a unidade conta com ortopedia, neurocirurgia, cirurgia vascular/angiologia, cirurgia geral, cirurgia torácica, clínica médica, anestesiologia e intensivista. O HEUE também dispõe de especialidades de apoio, como cirurgia bucomaxilofacial, nefrologia, infectologia, cardiologia e hematologia.



Os pacientes também podem contar com uma equipe multidisciplinar durante o processo de reabilitação, composta por enfermeiro, técnico de enfermagem, terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social, farmacêutico, nutricionista, fisioterapeuta e fonoaudiólogo.