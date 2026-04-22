Sine Vila Velha tem 1.104 vagas de emprego em oferta nesta semana

today22 de abril de 2026 remove_red_eye81

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, por meio do Sine Municipal, tem 1.104 vagas de emprego com carteira assinada em oferta nesta quarta-feira (22). As oportunidades envolvem diversas áreas do mercado formal de trabalho da cidade e contemplam diferentes níveis de escolaridade e qualificações, ampliando as chances de contratação da mão de obra local.

Os interessados devem comparecer à sede do Sine, localizada no Subsolo “A” do Boulevard Shopping, em Itaparica, levando documentos pessoais (RG, CPF e CNH) e currículo atualizado (se disponível). O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira as vagas disponíveis

Açougueiro

Ajudante de carga e descarga de mercadoria

Ajudante de farmácia

Ajudante de obras

Ajudante de reparador (telecomunicações)

Assistente administrativo

Assistente de vendas

Atendente de clínica médica

Atendente de telemarketing

Atendente do setor de frio e laticínios

Auxiliar administrativo

Auxiliar de armazenamento

Auxiliar de confeitaria

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de laboratório de análises clínicas

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de logística

Auxiliar de manutenção predial

Auxiliar de mecânico de autos

Auxiliar de pessoal

Auxiliar nos serviços de alimentação

Auxiliar operacional de logística

Balconista

Carpinteiro

Cozinheiro em geral

Eletricista de instalações

Embalador a mão

Caldeireiro (chapas de ferro e aço)

Conferente de logística

Eletricista

Eletricista de instalações

Embalador a mão

Encarregado de construção civil e manutenção

Enfermeiro

Engenheiro civil

Estoquista

Expedidor de mercadorias

Farmacêutico

Fiscal de loja

Fonoaudiólogo geral

Frentista

Operador de caixa

Operador de movimentação e armazenamento de carga

Operador de telemarketing ativo

Operador de vendas (lojas)

Pedreiro

Pintor de paredes

Promotor de vendas

Recepcionista em geral

Repositor em supermercados

Representante comercial autônomo

Técnico de enfermagem

Técnico em planejamento de produção

Técnico de rede (telecomunicações)

Técnico em segurança do trabalho

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação

Vendedor de comércio varejista

Vendedor no comércio de mercadorias

Vendedor de serviços

Nº 1 em desenvolvimento e geração de empregos no Estado

Com 85.192 empresas ativas e mais de 118 mil trabalhadores com carteira assinada, Vila Velha se consolida como a cidade que mais gera empregos formais no Espírito Santo. O município também lidera em número de microempreendedores individuais (MEIs), com mais de 60 mil registros, reforçando a força do empreendedorismo local e o compromisso com o desenvolvimento econômico.