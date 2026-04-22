Sine Vila Velha tem 1.104 vagas de emprego em oferta nesta semana
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, por meio do Sine Municipal, tem 1.104 vagas de emprego com carteira assinada em oferta nesta quarta-feira (22). As oportunidades envolvem diversas áreas do mercado formal de trabalho da cidade e contemplam diferentes níveis de escolaridade e qualificações, ampliando as chances de contratação da mão de obra local.
Os interessados devem comparecer à sede do Sine, localizada no Subsolo “A” do Boulevard Shopping, em Itaparica, levando documentos pessoais (RG, CPF e CNH) e currículo atualizado (se disponível). O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Confira as vagas disponíveis
Açougueiro
Ajudante de carga e descarga de mercadoria
Ajudante de farmácia
Ajudante de obras
Ajudante de reparador (telecomunicações)
Assistente administrativo
Assistente de vendas
Atendente de clínica médica
Atendente de telemarketing
Atendente do setor de frio e laticínios
Auxiliar administrativo
Auxiliar de armazenamento
Auxiliar de confeitaria
Auxiliar de cozinha
Auxiliar de laboratório de análises clínicas
Auxiliar de limpeza
Auxiliar de logística
Auxiliar de manutenção predial
Auxiliar de mecânico de autos
Auxiliar de pessoal
Auxiliar nos serviços de alimentação
Auxiliar operacional de logística
Balconista
Carpinteiro
Cozinheiro em geral
Eletricista de instalações
Embalador a mão
Caldeireiro (chapas de ferro e aço)
Conferente de logística
Eletricista
Eletricista de instalações
Embalador a mão
Encarregado de construção civil e manutenção
Enfermeiro
Engenheiro civil
Estoquista
Expedidor de mercadorias
Farmacêutico
Fiscal de loja
Fonoaudiólogo geral
Frentista
Operador de caixa
Operador de movimentação e armazenamento de carga
Operador de telemarketing ativo
Operador de vendas (lojas)
Pedreiro
Pintor de paredes
Promotor de vendas
Recepcionista em geral
Repositor em supermercados
Representante comercial autônomo
Técnico de enfermagem
Técnico em planejamento de produção
Técnico de rede (telecomunicações)
Técnico em segurança do trabalho
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação
Vendedor de comércio varejista
Vendedor no comércio de mercadorias
Vendedor de serviços
Nº 1 em desenvolvimento e geração de empregos no Estado
Com 85.192 empresas ativas e mais de 118 mil trabalhadores com carteira assinada, Vila Velha se consolida como a cidade que mais gera empregos formais no Espírito Santo. O município também lidera em número de microempreendedores individuais (MEIs), com mais de 60 mil registros, reforçando a força do empreendedorismo local e o compromisso com o desenvolvimento econômico.