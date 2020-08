Sistema para gerir a frota municipal garante mais eficiência em Anchieta

A Prefeitura de Anchieta hoje é referência na região quando o assunto é gestão da manutenção da frota municipal. É que há um ano a municipalidade implantou um sistema de gestão para o segmento. Devido a isso, o município conseguiu economizar recursos, garantir aquisição de serviços de qualidade e movimentar a economia local utilizando as empresas da cidade.

Depois de consultar municípios que tinham aderido a essa modalidade, técnicos da Prefeitura de Anchieta resolveram trabalhar para implantar o sistema. O esforço deu certo e após todos os trâmites legais, incluindo licitação, a administração conseguiu contratar uma empresa especializada para prestar o serviço.

Agora, todo serviço de mão de obra, aquisição de peças e pneus, controle de manutenção preventiva e corretiva são realizados por meio de uma rede credenciada. Um sistema credencia diversas empresas, as que apresentarem o melhor orçamento são designadas para executar o serviço. Com isso, 80% dos serviços do segmento passaram a ser realizados em Anchieta e região. Hoje no município 10 empresas estão credenciadas, antes era apenas uma.

“Esse sistema nos dá mais presteza aos serviços de mecânica geral e garante outros serviços como revisão mecânica efetuada segundo padrões pré-estabelecidos pela contratante e pelos fabricantes dos veículos adquiridos pelo município”, destaca o servidor Robson Lorencini, que participou do processo de implantação do sistema.

Em um ano de operação do sistema, o município conseguiu uma economia de R$ 472 mil. “Essa economia foi gerada pelo desconto da taxa contratual e concorrência entre as empresas que forneceram seus serviços ou produtos ao município, pois a cada prestação de serviço são feitas cotações de preços dentro do sistema, com no mínimo três orçamentos, permitindo que se busque melhor preço e qualidade”, explica Robson.

Ainda, a gestão da frota possibilitou redução dos estoques no almoxarifado da Prefeitura, maior especialização dos serviços, otimização dos recursos humanos utilizados nas contratações e possibilidade de execução de serviços de emergência (guincho; fornecimento e troca de pneu, bateria ou outro) na cidade ou local próximo onde aconteceu o problema.

Atualmente a frota de Anchieta conta com cerca de 191 veículos/equipamentos. Qualquer empresa do ramo de manutenção que tiver interesse em se credenciar no sistema de Gestão da Manutenção da Frota Municipal, pode se cadastrar pelo email contato@linkbeneficios.com.br, ou pelo 0800 9402454.