Site da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial será lançado no sábado (11)

No próximo sábado (11) será lançado o site da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense, entidade que, há mais de duas décadas, desenvolve inúmeras ações de valorização da cultura capixaba no sul do Espírito Santo.

Anteriormente nomeada como Associação de Folclore de Cachoeiro de Itapemirim, a entidade foi criada em 2001 visando manter vivas as tradições seculares dos grupos de patrimônio imaterial do município – como Bate Flechas de São Sebastião, Boi Pintadinho, Capoeira, Caxambu, Charola de São Sebastião, Folia de Reis, Quadrilha, entre outros.

Agora a Associação disponibilizará ao público seu novo site, uma nova e grande fonte de consulta para pesquisadores, estudantes e interessados no patrimônio imaterial de Cachoeiro, e uma ampla plataforma de divulgação das ações que os 22 grupos associados promovem regularmente.

“A missão da Associação é preservar o patrimônio imaterial de Cachoeiro, por meio de iniciativas de salvaguarda e de difusão. Nesse sentido, o site é uma poderosa, moderna e democrática ferramenta”, afirma Luan Volpato, um dos colaboradores da entidade e membro da equipe organizadora do site.

Genildo Coelho Hautequestt Filho, também organizador do projeto, comenta que “o site conseguiu reunir a maior parte dos projetos desenvolvidos por esta, que é uma das mais antigas e atuantes entidades culturais do nosso município, e que este ano está completando 23 anos de fundação”.

Este projeto é viabilizado por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura “Lei Rubem Braga”, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. O lançamento ocorrerá às 8h, no Centro Operário e de Proteção Mútua, localizado na Rua 25 de Março.

Canal no YouTube

A Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense também possui um canal no YouTube, onde o usuário pode assistir, na íntegra, todos os documentários já lançados e as séries de vídeos já produzidos pela entidade. O link para acesso é www.youtube.com/@patrimonioimaterialci.

