Sítio recebe visitantes para colheita de uvas em Alfredo Chaves

today21 de fevereiro de 2025 remove_red_eye63

A colheita de uvas já é tradição em Alfredo Chaves. E na comunidade de Iriritimirim um sítio abriu as porteiras para a colheita da fruta. O sítio Três Lagoas, que fica a 20 km do Centro da cidade, convida o público a vivenciar de perto a produção das uvas Isabel Precoce, Niágara Rosada e Niágara Branca, apreciando o sabor e a beleza da plantação.

A visitação ocorre aos sábados e domingos, das 7h às 17h, sem necessidade de agendamento. Os visitantes podem passear entre as parreiras, registrar o momento com fotos e vídeos e degustar a fruta direto do pé. A colheita, no entanto, é feita exclusivamente pelo proprietário, Hercílio Antônio Krohling e sua esposa Maria Terezinha Roveda Krohling, garantindo que os cachos selecionados estejam no ponto ideal para consumo. O quilo da uva colhida no momento do atendimento custa R$ 20,00.

Com meio hectare de área plantada e cerca de 200 pés de uva, a expectativa de colheita para esta temporada é de 650 kg. Além das uvas, os visitantes podem adquirir outras frutas da época, como pitaya, banana e goiaba.

“Estaremos aqui para receber a todos com muito carinho. Os visitantes poderão vivenciar a experiência de viver no campo e comprar a uva direto do pé”, ressalta Hercílio.

Quem gostou da experiência foi Viviane Guisso Tomazini e sua filha, Maria Liz Tomazini Volponi. Elas conheceram de perto a produção de uva e puderem degustar direto do pé as frutas colhidas.

Liz conheceu de perto a produção de uvas.

O sítio Três Lagoas foca exclusivamente na experiência da colheita, não contando com área de lazer ou alimentação. Para quem deseja estender o passeio, há opções de pousadas e restaurantes nas localidades próximas, em Matilde, Carolina e Araguaia.

Onde fica o Sítio Krohling?

O sítio está localizado em Iriritimirim, a aproximadamente 20 km da sede de Alfredo Chaves. Para chegar, basta seguir pela ES 146, sentido Araguaia e, logo após a igreja Católica de Iriritimirim, entrar na primeira estrada à esquerda.

Visitação e agendamento

A visitação ocorre aos sábados e domingos, das 7h às 17h, sem necessidade de agendamento. Durante a semana, é possível agendar a experiência pelo Instagram do sítio.

Mais plantações de uva no município

Outro local que têm diversas plantações de uva é o distrito de São Bento de Urânia, onde é realizada a tradicional Festa da Uva e do Vinho. Várias famílias cultivam a fruta e produzem vinho artesanal.

Por lá também é necessário agendar a visita.