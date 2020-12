Sobremesas de Natal: TORTA BROWNIE

today1 de dezembro de 2020 remove_red_eye34

Ingredientes

Base de brownie

100g de manteiga sem sal

100g de chocolate meio amargo (cortado em cubos pequenos)

85g de ovos (aproximadamente 2 ovos médios)

80g de açúcar refinado

60g de açúcar mascavo

1 colher (café) de essência de baunilha

1 pitada de sal

50g de farinha de trigo

25g de cacau em pó 100%

Para finalizar

250g de doce de leite firme

300g de creme de leite fresco batido

Frutas a gosto (morangos, amoras, mirtilos, cerejas)



Modo de preparo

Para o brownie

Coloque a manteiga com o chocolate meio amargo em uma tigela e leve ao banho-maria ou micro-ondas para derreter;



Em outro recipiente, misture a farinha, o cacau e o sal e reserve;



Na batedeira, bata os ovos com os açúcares e a baunilha por 5 minutos, desligue e com uma espátula misture o chocolate derretido com a manteiga;



Adicione os ingredientes secos reservados e misture até incorporar totalmente;



Despeje em uma forma redonda, forrada com papel manteiga ou alumínio e asse em forno pré-aquecido a 220°C por aproximadamente 15 minutos;



Ao colocar um palito, ele deve sair úmido, mas a massa não pode estar crua;



Deixe esfriar totalmente para desenformar;



Retire o papel manteiga e coloque em um prato.

Para finalização

Coloque o doce de leite em um saco de confeitar;



Faça pitangas em toda a borda do brownie;



Bata o creme de leite fresco em picos médios e preencha todo o meio da torta;



Decore com frutas frescas (serve até 8 pessoas).

Grau de dificuldade: fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo médio de preparo: 40 minutos