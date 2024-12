Solenidade marca início das atividades de 291 novos policiais penais

today17 de dezembro de 2024 remove_red_eye41

A Polícia Penal do Espírito Santo (PPES) passou a contar com 291 novos policiais penais. A cerimônia de exercício coletivo foi realizada na manhã desta terça-feira (17), no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande. Ao todo, são 182 homens e 109 mulheres que vão atuar como policiais penais nas unidades prisionais do Espírito Santo.

“Comemoramos neste dia um ano de criação da Polícia Penal. É preciso ser grato pelas nossas conquistas. E o que ainda não conquistamos tem que ser a razão do nosso trabalho. Hoje os policiais penais conquistaram uma carreira e quem está entrando agora, se animem e lutem por novas conquistas. Quando a gente vê nosso sistema de segurança pública se organizando, ficamos alegres por saber que estamos no caminho certo e produzindo resultado. Temos um Estado organizado e por conta disso não posso ter uma instituição desestruturada, sem viatura ou infraestrutura adequada”, comentou o governador Casagrande.

O secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, destaca a nomeação dos servidores como um marco para a Polícia Penal do Espírito Santo. “Os novos policiais penais que assumem seus postos de trabalho a partir de agora, chegam como um reforço importante para a segurança do sistema prisional do Estado e para a segurança pública. Chegam, inclusive, fazendo história, compondo a trajetória de uma polícia recém criada e tão fundamental para a sociedade. A expectativa com os novos profissionais é a mais alta possível. Desde o curso de formação já avaliamos que o grupo segue superando desafios, mostrando garra, dedicação e força. É esse otimismo e comprometimento que esperamos contar também no desenvolvimento das atividades operacionais dentro do sistema prisional capixaba. Sejam bem-vindos e obrigado”, disse.

O diretor-geral da Polícia Penal, José Franco de Morais Junior, aproveitou o momento para destacar sobre o nascimento da Polícia Penal no ano passado: “Há um ano estávamos aqui no Palácio Anchieta vendo a Polícia Penal nascer e hoje estamos aqui recebendo mais 291 policiais penais. Agradecemos ao governador pelo aumento do efetivo policial, pois poderemos ampliar e qualificar ainda mais as operações de segurança no sistema prisional capixaba. O ingresso de novos profissionais será a garantia de uma continuidade desses serviços e avanço da estrutura da PPES”, declarou.

Concurso

Os novos policiais penais foram aprovados em um concurso público lançado em julho de 2023. Foram ofertadas 600 vagas para policial penal. Os candidatos foram submetidos à prova objetiva, Teste de Aptidão Física (TAF), Prova de Aptidão Psicológica e Psicotécnica, exame de saúde, heteroidentificação, investigação social e curso de formação, todos de caráter eliminatório.

Entre as atribuições do cargo de policial penal estão atividades voltadas ao planejamento, organização, monitoramento, execução e avaliação das atividades de rotina inerentes à gestão penitenciária e atividades assistenciais prestadas às pessoas privadas de liberdade.

Entrega de viatura

Durante a agenda, o governador Renato Casagrande realizou a entrega de novas viaturas para a Polícia Penal do Espírito Santo (PPES). Ao todo, foram investidos R$ 10,8 milhões na aquisição de 41 veículos modelo Ford Ranger, R$ 3,1 milhões na aquisição de 10 ambulâncias que serão distribuídos para as unidades prisionais do Estado e para a Divisão de Escolta e Recaptura Policial (DERP) da Polícia Penal.

fotos Hélio Filho/Secom