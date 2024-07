Sonho da casa própria vem sendo concretizado para famílias de Anchieta

11 de julho de 2024

A Prefeitura de Anchieta realizou na tarde de ontem (10) a entrega de mais duas unidades habitacionais nas comunidades de Pé do Morro e Simpatia. Ao todo a administração construiu 19 unidades. Algumas faltam ainda ser entregues.

“É um sonho que estamos conseguindo realizar para essas famílias. O programa municipal de habitação promove respeito, dignidade e seguridade para essas famílias”, comentou o prefeito.

Para definir essas primeiras 19 famílias contempladas, o setor de Habitação de Interesse Social, da Secretaria da Assistência Social, realizou um minucioso levantamento das que possuíam requerimento protocolado na prefeitura solicitando casa popular ou material de construção. Desses pedidos, foi considerado as famílias que possuem terreno próprio para construção e com aprovação técnica do setor de engenharia.

Conforme a Secretaria de Infraestrutura, cada unidade contém 02 quartos, banheiro, sala e cozinha. E para receber a unidade habitacional popular, as famílias tiveram que se encaixar em alguns critérios, como ter renda familiar de até três salários mínimos, residir no município há mais de cinco anos ininterrupto, possuir terreno próprio e com a aprovação técnica.

por Dirceu Cetto

foto Jonas Pereira