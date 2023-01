Sorteio define gabinetes dos parlamentares estaduais

A escolha foi feita por meio de sorteio. Parlamentares novatos já começaram a planejar a reforma nos novos locais de trabalho

A cerca de uma semana do início da nova legislatura (1º de fevereiro), os gabinetes que serão usados pelos parlamentares estaduais foram definidos, por meio de sorteio, e os novatos já começaram a planejar as mudanças nos novos locais de trabalho, na Torre Legislativa do Palácio Domingos Martins, na Enseada do Suá, em Vitória.

Com a definição, o deputado estadual Bruno Lamas (PSB), que está localizado no gabinete 204, cederá lugar ao vereador da Serra Pablo Muribeca (Patri), que conquistou o seu primeiro mandato no Legislativo estadual. Bruno ficou como suplente na Assembleia, mas foi nomeado secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, onde deve tomar posse em breve.

“Desejo sucesso aos parlamentares que iniciarão a nova legislatura. Como secretário, vou trabalhar pelo desenvolvimento científico, tecnológico e humano dos capixabas”, declarou Bruno, que deixa um legado de importantes leis aprovadas, como o parcelamento do IPVA em seis vezes e a lei que considera o estágio, para avaliação de títulos, como experiência profissional em concursos públicos.

Outro estreante que ficará no 2º andar do prédio, no gabinete em que hoje está o presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), é o deputado estadual eleito Tyago Hoffmann (PSB), ex-secretário estadual.

Com a posse dos deputados eleitos para a próxima legislatura, no dia 1°, Erick vai encerrar seu terceiro e último biênio à frente da Mesa Diretora. Ele foi eleito presidente pela primeira vez para o biênio 2017-2018, reconduzido para 2019-2020 e novamente para 2021-2022.

Ao todo, dos 30 deputados (16 foram eleitos e 14, reeleitos). Os últimos preferiram manter os atuais gabinetes, para evitar transtornos com mudanças. Ontem (23), alguns parlamentares novatos foram ao Legislativo para planejar as reformas, com alterações na decoração, colocação de novos móveis, dentre outros.

Como vão ficar os gabinetes

2º ANDAR

Gabinete 203

Sai: Erick Musso (Republicanos)

Entra: Tyago Hoffmann (PSB)

Gabinete 204

Sai: Bruno Lamas (PSB)

Entra: Pablo Muribeca (Patriota)

3º ANDAR

Gabinete 301

Sai: Carlos Von (DC)

Entra: Allan Ferreira (Podemos)

Gabinete 302

Sai: Luiz Durão (PDT)

Entra: Bispo Alves (Republicanos)

Gabinete 303

Fica: Vandinho Leite (PSDB)

Gabinete 304

Fica: Theodorico Ferraço (DEM)

Gabinete 306

Sai: Marcos Madureira (Progressistas)

Entra: Alcântaro Filho (Republicanos)

4º ANDAR

Gabinete 401

Fica: Danilo Bahiense (PL)

Gabinete 402

Sai: Alexandre Quintino (PDT)

Entra: Sergio Meneguelli (Republicanos)

Gabinete 403

Sai: Dr. Hércules (Patriota)

Entra: Bruno Resende (União Brasil)

Gabinete 406

Fica: Capitão Assumção (PL)

5º ANDAR

Gabinete 502

Sai: Renzo Vasconcelos (PSC)

Entra: Mazinho dos Anjos (PSDB)

Gabinete 503

Sai: Marcos Garcia (Progressistas)

Entra: Camila Valadão (Psol)

Gabinete 504

Sai: Freitas (PSB)

Entra: Deninho Silva (União Brasil)

Gabinete 505

Fica: Marcelo Santos (Podemos)

6º ANDAR

Gabinete 601

Fica: Janete de Sá (PSB)

Gabinete 602

Sai: Sergio Majeski (PSDB)

Entra: Callegari (PL)

Gabinete 603

Sai: Pr. Marcus Mansur (PSDB)

Entra: Lucas Scaramussa (Podemos)

Gabinete 604

Fica: Fabrício Gandini (Cidadania)

7º ANDAR

Gabinete 701

Sai: Dr. Emílio Mameri (PSDB)

Entra: Zé Preto (PL)

Gabinete 702

Fica: Hudson Leal (Republicanos)

Gabinete 703

Fica: Alexandre Xambinho (PSC)

8º ANDAR

Gabinete 801

Fica: Dary Pagung (PSB)

Gabinete 802

Fica: José Esmeraldo (PDT)

Gabinete 803

Sai: Torino Marques (PTB)

Entra: Cel. Weliton (PTB)

Gabinete 804

Fica: Iriny Lopes (PT)

Gabinete 805

Sai: Luciano Machado (PSB)

Entra: Lucas Polese (PL)

Gabinete 806

Fica: Adilson Espindula (PTB)

9º ANDAR

Gabinete 901

Sai: Rafael Favatto (Patriota)

Entra: João Coser (PT)

Gabinete 902

Fica: Raquel Lessa (Pros)

fonte: Assembleia Legislativa

foto Assessoria de Imprensa