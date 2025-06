Sua ajuda é essencial! Vote na escola capixaba finalista da olimpíada ambiental

today16 de junho de 2025 remove_red_eye68

Dois projetos da Escola Municipal de São Bento de Urânia, localizada no distrito de Urânia, interior de Alfredo Chaves, são finalistas da Olimpíada Brasileira de Restauração de Ecossistemas e precisam de votos para vencer

Os 89 projetos finalistas representam 21 estados e 71 municípios brasileiros. A atual etapa é a votação popular, em que qualquer pessoa pode votar nos projetos diretamente pelo site da Olimpíada. Os votos ajudarão a definir os vencedores dos destaques nacionais da iniciativa.

A unidade de São Bento de Urânia é a única representante do Espírito Santo entre os 89 projetos finalistas, escolhidos a partir de 498 relatos de ação enviados por estudantes de todo o país. E os alunos estão empenhados a pedir o voto.

Representando Alfredo Chaves, as equipes da escola, intituladas ‘Sistema Ecovida’ e ‘Restárvores’ desenvolveran um plano de ação voltado à restauração ambiental em áreas do entorno da comunidade. O projeto, responsável pelo plantio de mais de 30 mudas de árvores nativas, envolveu estudantes, professores e familiares em atividades como plantio de espécies nativas, recomposição de áreas verdes e ações educativas. Todas as etapas foram documentadas em texto, fotos e vídeos, conforme as diretrizes da olimpíada.

Conforme a diretora da unidade, Gabriella Siqueira de Oliveira, a iniciativa nacional tem como objetivo mobilizar escolas públicas e privadas em torno da recuperação de áreas degradadas e do fortalecimento da consciência ambiental. A ação é promovida por instituições como WWF-Brasil, ONU Meio Ambiente e o projeto “Querô na Escola”.

A Prefeitura de Alfredo Chaves comemorou a conquista. “Essa seleção é motivo de orgulho para todo o município. A EMEF São Bento de Urânia tem se destacado pelo compromisso com a educação ambiental e pela mobilização da comunidade em ações sustentáveis. Esse resultado mostra o poder transformador da escola na zona rural”, destaca o prefeito Hugo Luiz.

“Muito feliz e orgulhosa de nossos estudantes e equipe escolar. Acredito que esse é o nosso objetivo, trabalhar em busca de resultados positivos! Aqui no interior, na escola mais distante da sede, temos estudantes brilhantes e professores muito dedicados! Nossos resultados são o produto disso”, destaca a diretora.

Como votar:

Acesse: www.restauranatureza.org.br/votacao-popular

Selecione o Estado Espírito Santo (ES)

Localize os dois projetos da EMEF São Bento de Urânia

Marque ambos e confirme o voto!

Projeto Restarvores

A ação contou com a participação da escola, da comunidade local e da secretaria de meio ambiente de Alfredo Chaves, que forneceu mudas de Pau Brasil para distribuição em quatro propriedades próximas à escola.

Os moradores se comprometeram a cuidar das árvores e receberam placas de identificação e certificados de comprometimento ambiental. Os alunos, por sua vez, assumiram o acompanhamento do desenvolvimento das mudas durante o período escolar. A atividade teve como objetivo restaurar a vegetação nativa da Mata Atlântica, recuperar a biodiversidade e promover a conscientização ambiental, incentivando práticas sustentáveis.

A escolha do Pau Brasil, espécie nativa e ameaçada de extinção, reforça a importância da preservação ecológica, uma vez que sua copa oferece abrigo e alimento para diversos animais e polinizadores. A iniciativa também estimulou o vínculo entre escola e comunidade por meio de ações práticas e educativas.

Participantes: Heloisa Arcobeli Cola, Gleidson Faria de Matos, Emilly Siqueira Gava, Isabela Gava, Luan Vitor Busato Gratiere

Projeto Ecovida

A ação envolveu toda a comunidade escolar, com apoio da secretaria do meio ambiente, que forneceu as mudas, e do apiário local, onde a atividade foi realizada. Os alunos do 7º ano participaram do plantio de 15 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, como Pau Brasil e copaíba, numa área de aproximadamente 100 m².

O local foi escolhido por estar em processo de restauração para favorecer o retorno de abelhas nativas, extintas localmente pelo uso de agrotóxicos. A atividade incluiu palestra educativa, colocação de placas de identificação e plantio ao longo da estrada e dentro da mata. O objetivo principal foi restaurar a vegetação nativa, recuperar a biodiversidade e reativar funções ecológicas como a polinização, o equilíbrio hídrico e a proteção do solo. A área, pertencente a uma família com filhos na escola, é aberta à visitação e já foi divulgada em jornal local, fortalecendo o vínculo escola-família.

Participantes: Rafael Busato, Manueli Zequini Giera, Nicole Pianzoli, Thales Busato Soares, Sarah Neves de Souza Zequni

Equipe profissional de acompanhamento:

Diretora: Gabriella Siqueira de Oliveira

Professora responsável: Dinalva Maria Cibin

Pedagoga: Simone Batista Fernandes Estevão