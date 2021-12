Sub 15 do Atlético de Itapemirim busca o bicampeonato estadual neste domingo (12)

O sub 15 do Atlético de Itapemirim faz um jogo decisivo contra o time Porto Vitória, da capital capixaba, neste domingo (12), em busca do bicampeonato estadual de futebol. O duelo será realizado no estádio Kleber Andrade, às 15h, em Cariacica. A entrada é livre.

Durante toda a competição, o galo da Vila apresentou um bom desempenho. A equipe itapemirinense conseguiu se classificar em primeiro lugar para a fase final, após vencer a equipe do Forte Rio Bananal por 2 a 1, em São Mateus, e, em casa, empatar por 1 a 1 no jogo de volta.



O Estadual reuniu 13 times, que foram divididos em três chaves, com jogos de turno e returno. O Atlético ficou na chave sul e disputou a classificação enfrentando times de Áster Brasil, Capixaba de Vitória e Guarapari em jogos de ida e volta.



O sub 15 do Atlético de Itapemirim é o atual campeão da Estadual. Em 2019, o galo da Vila sagrou-se campeão após derrotar a Desportiva Ferroviária. Em 2020 não houve campeonato em função da pandemia de Covid-19.