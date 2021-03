Subsecretário de Estado de Educação visita município de Piúma

O município de Piúma recebeu nesta quinta-feira (11), a visita do subsecretário Estadual de Educação, Aurélio Meneguelle, que teve como objetivo de atender as solicitações de investimentos na Educação da cidade.

Durante a inspeção técnica, que contou com a presença da Secretária Municipal de Educação, Maira Marcarini, e equipe de governo, o subsecretário visitou as escolas Manoel dos Santos Pedrosa, Itaputanga e a Lacerda de Aguiar, demandas apresentadas pelo prefeito visando a possibilidade de convênios junto ao governo do estado para a reconstrução do ginásio de esportes da Escola Manoel dos Santos Pedroza, no bairro Niterói, e da Escola Lacerda de Aguiar, bairro Centro, com o intuito de ampliar o espaço para atender mais alunos e a construção de uma quadra poliesportiva.

Segundo o prefeito, Paulo Cola, o município carece de escolas com maiores e melhores infraestruturas, inclusive para as atividades esportivas.

“Estamos buscando convênios com o estado para a reconstrução do ginásio de esportes da Escola Manoel dos Santos Pedrosa, uma obra importantíssima, onde os alunos poderão realizar as atividades de educação física e a comunidade usar na inserção dos jovens na prática esportiva. A reconstrução do Lacerda de Aguiar também é uma necessidade para a educação do município, e a visita do subsecretário muito nos alegra”, afirmou o prefeito Paulo Cola.

A visita do subsecretário ao município de Piúma é resultado de uma reunião como o prefeito no último dia 23 de fevereiro, em Vitória.