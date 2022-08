Sucessos com Jean-Claude Van Damme, Emma Mackey, Rachel Harris chegam ao Looke

Entre as estreias da semana, destaque para ‘Lukas’, ‘O Segredo do Lago’, ‘O Lado Engraçado da Vida’ e para a animação ‘Corgi – The Top Dog’

O Looke, plataforma de filmes e séries, traz muitas novidades para seus assinantes a partir de 4 de agosto. Entre as estreias, destaque para os conteúdos exclusivos “O Segredo do Lago“, com Emma Mackey (Sex Education) e Michael McElhatton (Game of Thrones) , e “O Lado Engraçado da Vida“, com Rachel Harris (Se Beber, Não Case) e Rob Huebel (Os Descendentes). Para quem gosta de filme de ação, a dica é “Lukas”, com Jean-Claude Van Damme (Ruas em Guerra), e para as crianças, a sugestão é a animação “Corgi – The Top Dog“.

Confira os detalhes e assista aos trailers:

Lançamentos exclusivos Looke

O Segredo do Lago (The Winter Lake) | Drama, Suspense

Sinopse: após fazer uma descoberta assustadora em um lago escondido, um tímido adolescente se depara com a verdade sobre seus vizinhos, um pai e filha que escondem segredos terríveis.

Direção: Phil Sheerin

Elenco: Anson Boon, Charlie Murphy, Emma Mackey, Mark McKenna, Michael McElhatton

O Lado Engraçado da Vida (International Falls) | Comédia

Sinopse: Dee é uma mulher presa em uma vida tediosa em uma pequena cidade coberta de neve, tentando fugir de um trabalho comum e um divórcio mal resolvido. Enquanto guarda um sonho secreto de fazer carreira na comédia, ela conhece Tim, um comediante que chega à cidade em turnê e está esgotado de levar a vida que Dee tanto deseja. Buscando coisas opostas, os dois formam uma amizade improvável, que os obriga a enfrentar as duras, mas engraçadas, verdades de suas vidas.

Direção: Amber McGinnis

Elenco: Rachael Harris, Rob Huebel, Matthew Glave, Mindy Sterling

O filme foi vencedor de quatro prêmios em eventos de cinema como Festival Internacional de Cinema de Seattle, entre outros.

Destaques

Lukas (Lukas) | Ação

Sinopse: um segurança de discoteca é forçado a colaborar com a polícia. Esta é sua última chance de não perder a custódia de sua filha de oito anos. Sua missão: infiltrar-se na organização de um líder perigoso de uma gangue holandesa que falsifica dinheiro.

Direção: Julien Leclercq

Lista: Jean-Claude Van Damme, Sami Bouajila, Sveva Alviti

Looke Kids

Corgi – Top Dog (The Queen’s Corgi) | Animação

Sinopse: o cão favorito da rainha vive cercado por luxos no Palácio de Buckingham. Mas quando ele acidentalmente acaba em um canil, cercado por cães ásperos, ele aprenderá que ser um verdadeiro Top Dog é algo a ser ganho.

Direção: Ben Stassen, Vincent Kesteloot

Chegam também ao Looke

