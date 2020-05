Suspeito de abusar de adolescente em Minas Gerais é preso por policiais civis de Marataízes

A equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes prendeu, nessa segunda-feira (25), um homem de 75 anos suspeito de abusar sexualmente de adolescente. Ele estava foragido desde 2012. O mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Inhapim, em Minas Gerais, foi cumprido na entrada da residência do detido, localizada na orla de Marataízes.

A prisão foi possível após receber informações de policiais civis da cidade mineira de Santana do Paraíso. Segundo o titular da DP de Marataízes, delegado Renato Perin, durante a prisão o detido se assustou e esquivou-se dos policiais. “Ele chegou a ficar um pouco zonzo e disse apenas que teve um problema na cidade onde morava, mas que o crime tinha sido inventado por terceiros em 2006”, afirmou.

O homem de 75 anos responde pelo crime de estupro de vulnerável e foi encaminhado à Penitenciária de Xuri, onde permanece à disposição da Justiça da comarca de Inhapim.

Renato Perin enfatiza que, caso a população tenha informações sobre a localização de procurados pela Justiça, ela deve entrar em contato com a Polícia Civil pelo Disque-Denúncia 181, ou através do site disquedenuncia181.es.gov.br. “A denúncia é anônima e todas as informações serão apuradas”, garantiu.

Por Fernanda Pontes